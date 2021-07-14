Пасажири в подиві. У Києві в салоні автобуса відвалилася стеля

Городяни обурені, як можна було випустити транспорт на лінію в такому стані

На знімку видно, як стеля висить над головами пасажирів. Фото: колаж "Сьогодні"

Кияни обговорюють в соціальних мережах випадок, який стався в комунальному автобусі №73 (станція метро "Героїв Дніпра" – вулиця Милославська). У салоні транспорту від стелі відірвалився дах і бовтався над головами у пасажирів. Кореспондент "Сьогодні" Олександр Марущак з'ясовував, що ж відбулося насправді.

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Благо, частина конструкції не впала нікому на голову під час руху. Користувачі соцмереж жартують, що транспорту стало жарко і він скинув шкіру. Інші обурюються, мовляв, як можна було випустити його на лінію в такому стані.

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У комунальному підприємстві "Київпастранс" кажуть, що в автопарку встановлюють причини НП в салоні автобуса №73. Швидше за все, стеля відлетіла не з їхньої вини.

"Перед виходом в рейс, кожен автобус "Київпастрансу" проходить технічний огляд. І в такому стані його б просто не випустили на лінію. Швидше за все, з автобусом щось сталося під час руху на маршруті. Частина стелі могла відірватися через наїзд на вибоїну. Або "допоміг" хтось із пасажирів, відкрутивши кріплення. Ми б нізащо не випустили на лінію автобус з такими ушкодженнями", – заявили сайту "Сьогодні" в КП "Київпастранс".

Там обіцяють детально розібратися в причинах НП з автобусом №73.

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