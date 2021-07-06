Пасажири в шоці. Під Києвом камінь з-під газонокосарки влетів прямо у вікно маршрутки (фото)

Коли маршрутне таксі їхало в напрямку столиці, в бічне скло прилетіли камені

На знімку тріснуте вікно. Фото: Київ Оперативний/Facebook

У Київській області на Бориспільській трасі сталася НП. На ходу в вікно маршрутки потрапив камінь.

Про це повідомляє Київ Оперативний в Facebook.

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"Під час покосу трави від косарки відлетіло каміння і потрапило прямо у вікно маршрутки", – пишуть в Мережі.

Фото: Київ Оперативний / Facebook

За попередньою інформацією, ніхто не травмувався.

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Раніше ми писали, що в Чернігові під час руху з маршрутки випав чоловік. Інцидент стався вчора, 5 липня, на вулиці Івана Мазепи, біля будинку 78А. Чоловік отримав важкі травми і був доставлений до Чернігівської обласної лікарні.

Нагадаємо, що в Києві жінка на ходу випала з маршрутки, а потім та переїхала їй обидві ноги. Юлія Овдій згадує той день уривками. Як завжди добиралася на роботу на маршрутці. Розповідає, що від'їхала від зупинки на кілька метрів, як раптом відкрилися передні двері.