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Пасажири в шоці: у київському вагоні метро з'явився манікюрний салон (фото)

Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний оглядач розділу Київ Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
12 жовтня, 13:10
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У підземці також помітили відому українську співачку Джері Хейл
Кияни здивувалися, такого в метро ще не бачили
Кияни здивувалися, такого в метро ще не бачили / Фото: Колаж: Сьогодні

В Київському метрополітені сьогодні, 12 жовтня, стався незвичайний перфоманс. Прямо в вагоні підземки дівчата робили манікюр. Тут встановили стіл і розклали спеціальне обладнання для процедури.

Як пізніше повідомили "Сьогодні" в прес-службі столичної підземки, це їх особливий проєкт.

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"Тут стільки всього, що можна зустріти в метро і що може безслідно зникнути, якщо ми не будемо підтримувати своєю гривнею. Бо торгівля має бути в торгових рядах, музика в концерт-холах, як і вся інша діяльність. Цим проектом з Антоном Скуратовим ми нагадуємо, що підтримувати варто легальне і у тих місцях, де воно має бути", – повідомила заступник начальника КП "Київський метрополітен" Наталія Макогон.

Пасажири поїзда в подиві – ніхто не розуміє, що відбувається. Фото: Дмитро Святненко
Пасажири поїзда в подиві – ніхто не розуміє, що відбувається. Фото: Дмитро Святненко / Фото: Facebook

За їх словами, до акції долучилася Джеррі Хейл.

Учасники проводять акцію, в їх числі Джері Хейл
Учасники проводять акцію, в їх числі Джері Хейл / Фото: КП "Киевский метрополитен"

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Хто така Джеррі Хейл

Jerry Heil (Джеррі Хейл) – це українська співачка і відеоблогер, яка прославилася завдяки своїм каверам на відомі пісні на своєму Youtube-каналі.

Пізніше, завдяки ряду гучних пісень і участі в проекті X-Factor Яна, справжнє ім'я виконавиці, різко увірвалася в еліту українського шоу-бізнесу, і на сьогоднішній день радує нас новими, унікальними піснями, в яких відображена вся унікальність і самобутність артистки, ніж вона і завоювала величезну армію прихильників по всій країні, і за її межами.

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