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Перейменування станцій метро у Києві: чому зупинився процес

Розбір
Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний редактор Київ Сьогодні
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3 липня, 06:36
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На думку експертів, необхідно перезапустити процедуру перейменування та провести голосування через "Київ цифровий"

Питання перейменування п'яти станцій Київського метрополітену затягується. Нагадаємо, про наміри перейменувати станції столичні чиновники заявили ще на початку квітня, але поки що цього не сталося. Сайт "Сьогодні" з'ясовував, коли чекати на нові назви.

Куди зник проєкт рішення?

Відомо, що ініціатором перейменування став Київський метрополітен. Було підготовлено проєкт рішення Київради про перейменування 5 станцій, але документ відправили на розгляд експертної комісії, яка займалася перейменуванням київських вулиць.

У документі зазначено, що станцію "Берестейську" хочуть перейменувати на "Бучанську", "Площу Льва Толстого" на "Василя Стуса", "Героїв Дніпра" на "Героїв України", "Мінську" на "Варшавську", а "Дружби народів" на "Ботанічну".

Коротко про станції

  • "Героїв Дніпра" – 25 станція Київського метро. Кінцева станція Оболонсько-Теремківської лінії розташована після станції "Мінська". Відкрита 6 листопада 1982 року. Названа однойменною вулицею, пов'язаною з радянською армією. Станцію "Героїв Дніпра" пропонують перейменувати на "Героїв України" – як загальна назва на честь усіх героїв, котрі захищали та захищають Україну.
  • "Площа Льва Толстого" – 22 станція столичного метро. Розташована на Оболонсько-Теремківській лінії між станціями "Майдан Незалежності" та "Олімпійська". Відкрита 19 грудня 1981 року. Названа на честь російського письменника. Станцію "Площа Льва Толстого" пропонують перейменувати на "Василя Стуса" – український поет, перекладач, публіцист, борець за незалежність України у XX столітті.
  • "Мінська" – 24 станція столичного метро. Розташована на Оболонсько-Теремківській лінії між станціями "Героїв Дніпра" та "Оболонь". Відкрита 6 листопада 1982 року. Назва станції від Мінського району (нині Оболонський) та Мінської площі, які було названо на честь столиці Республіки Білорусь. Станцію "Мінська" пропонують перейменувати на "Варшавську" - на честь столиці Польщі, яка надає колосальну допомогу Україні у цій війні.
  • "Берестейська" – 12 станція столичного метро. Розташована на Святошинсько-Броварській лінії між станціями "Нивки" та "Шулявська". Відкрита 5 листопада 1971 року під назвою "Жовтнева". Нинішня назва з 2 лютого 1993 року. Ініціатори перейменування вважають, що назва станції походить від української назви білоруського міста Брест. Станцію "Берестейська" пропонують перейменувати на "Бучанську" - на честь міста-героя Бучі у передмісті Києва, де російські війська скоїли масове вбивство мешканців.
  • "Дружби народів" – 32 станція Київського метро. Розташована на Сирецько-Печерській лінії між станціями "Печерська" та "Видубичі". Станцію було відкрито 30 грудня 1991 року. Названа за однойменним бульваром, який символізує дружбу між пострадянськими державами, до яких входить РФ та Білорусь. Станцію "Дружби народів" пропонують перейменувати на "Ботанічну" - на честь Національного ботанічного саду ім. Гришка, який знаходиться неподалік.

Що чекають від експертів?

"В експертній комісії мають дати відповідь, які з цих нових назв доречні для ухвалення рішення на сесії Київради. Чи необхідно по-новому запускати процес перейменування вказаних станцій", – розповіла сайту "Сьогодні" Ксенія Семенова, депутат Київради.

За словами депутата, найбільше запитань було стосовно перейменування станції метро "Берестейська".

"Експерти сумніваються у доцільності перейменування цієї станції. Річ у тому, що підбір нових назв відбувався дуже дивно. Експертна група не була залучена до цього процесу. Плюс голосування щодо нових назв відбувалося у гугл-формі, а не через "Киїі цифровий". Голосування в гугл-формі не дозволяє ідентифікувати людину, яка голосує", – зазначає Ксенія Семенова.

Почнуть усе спочатку?

Ксенія Семенова вважає, що процес голосування було проведено некоректно.

"Особисто моя думка – процес перейменування п'яти станцій метро необхідно повністю перезапустити та провести за всіма правилами. Потрібно отримати нові варіанти назв від експертної комісії й щодо цих варіантів провести голосування через "Київ цифровий", як це вже було з перейменуванням 296 вулиць столиці", – додає Ксенія Семенова.

Фінансова сторона питання

У пояснювальній записці до проєкту рішення зазначено, що перейменування п'яти станцій Київського метрополітену обійдеться для міського бюджету в круглу суму. Воно орієнтовно потягне на 2 мільйони 302 тисячі гривень. Замінити потрібно назви станцій на входах та виходах, колійних стінах, а також на загальних та лінійних схемах.

Наприклад, у 2019 році перейменування станції метро "Петрівка" на "Почайну" коштувало міському бюджету майже 419 тисяч гривень. Наразі йдеться про п'ять станцій.

До речі, на одній з найближчих сесій депутати Київради можуть проголосувати за нові назви для 296 міських об'єктів, які мали назви, пов'язані з Росією або її сателітами. Нагадаємо, у голосуванні взяли участь 285 тисяч осіб у додатку "Київ цифровий".

А ось процес перейменування п'яти станцій Київського метрополітену явно затягнеться на невизначений час.

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