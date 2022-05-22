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Перейменування станцій метро в Києві зайшло в глухий кут: через що виникли труднощі

Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний редактор Київ Сьогодні
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22 травня, 06:00
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За нові назви віддали свої голоси 180 тисяч людей, але експерти розкритикували пропоновані варіанти
Київське метро. Фото Reuters
Київське метро. Фото Reuters

Питання перейменування п'яти станцій Київського метрополітену затягується. Міська влада ще на початку квітня заявила, що має намір перейменувати п'ять станцій київської підземки, які мають назви, що стали неприйнятними через російську агресію. Йдеться про станції: "Дружби народів", "Площа Лева Толстого", "Берестейська", "Мінська", "Героїв Дніпра" .

Було оголошено голосування за нові варіанти назв станцій, але все зупинилося. Сайт "Сьогодні" розбирався, у чому причина затримки.

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Виявляється, голосування за нові варіанти назв відбувалось не зовсім правильно і викликало масу критики з боку експертів.

Голосування було поспішним

Як розповіла нам депутат Київради Ксенія Семенова, голосування спішно провели, через що тепер виникли проблеми.

"Само голосування дивно відбувалося, наприклад, без верифікації особи та через гуглформу. Її розповсюдили на сторінках у соціальних мережах "Київського метрополітену", Київради та КМДА. Чиновники явно із цим поспішили. Тепер незрозуміло, наскільки достовірне це опитування. Та й самі варіанти нових назв були обрані без залучення профільних спеціалістів. Також не було роз'яснень чи розшифровок нових назв станцій. Тому серед експертів-професіоналів вони викликали м'яко кажучи тривогу. Хоча водночас було отримано 180 тисяч відповідей на цю анкету. Тобто 180 тисяч людей проголосували і чекають, що їхній голос якимось чином буде враховано", – пояснює сайту "Сьогодні" депутат Київради Ксенія Семенова.

Наразі фахівці та міські чиновники шукають варіанти, як вийти з цієї ситуації, щоб таки перейменувати станції. Київрада за них поки що не голосувала.

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Що робитимуть?

У Київраді кажуть, що, можливо, вдасться перейменувати станції, які не викликають у містян особливого обурення. Спеціалісти мають багато питань до перейменування станції "Героїв Дніпра", а також станції "Мінська", яку пропонують перейменувати на "Бучанську".

"Деякі назви позитивно зустріли і експерти, і звичайні люди. Наприклад, пропозиція перейменувати станцію "Дружби народів" у "Ботанічну". Можливо, нам вдасться її перейменувати, а решту відправити на додаткове обговорення, а після нього приймати рішення на сесії Київради. Також є варіант зробити повторне голосування, але вже через "Київ цифровий", як це мало бути спочатку", – пояснює Ксенія Семенова.

До речі, багато киян вже почали називати станцію метро "Мінська" – "Варшавською", на подяку полякам за їхню допомогу мільйонам українців, які були змушені втекти до Польщі через війну.

Потрібно додати варіанти

"Як на мене, перелік нових варіантів назв станцій метро необхідно розширити до тих пропозицій, які дадуть нам профільні фахівці. Відсіяти ті варіанти, які не відповідають нашому законодавству. Наприклад, пропозиція перейменувати станцію "Лева Толстого" у "Ліні Костенко" . Ми не можемо називати станції іменами живих людей", – пояснює Ксенія Семенова.

Також вона вважає, що кожна нова назва станції має бути максимально роз'яснена та обґрунтована. Щоб людям було простіше та зрозуміло робити свій вибір серед запропонованих варіантів.

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"Пояснити людям, чому потрібно перейменувати "Мінську" на "Варшавську". Вся ця інформація має бути прикріплена у "Києві цифровому". І так по кожному з варіантів, щоб з цією інформацією міг ознайомитись кожен охочий перед тим, як зробити свій вибір. Наприклад, була гарна ідея назвати станцію "Дружби народів" – "Звіринецькою" Але людям треба розповісти, що так називається історична місцевість неподалік станції – Звіринець. Багато людей, а особливо студенти, просто цього не знають. І для них ця назва здається дивною", – додає Ксенія Семенова.

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