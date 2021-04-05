Перший день локдауну в Києві – хроніки транспортного колапсу: спецонлайн

Наш журналіст сьогодні перевіряє, як столиця пристосувалася до нового початку карантину

Сьогодні, 5 квітня, у Києві розпочався жорсткий карантин з обмеженням пересування у громадському транспорті – тільки за спецперепустками. Багато жителів столиці сьогодні йдуть на роботу навіть пішки, оскільки спецперепустку отримати могли далеко не всі. Також більше на вулицях приватного транспорту.

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8:59 Поліція пропускає співробітників критичної інфраструктури за службовими посвідченнями та довідками від роботи, якщо ті не встигли отримати перепустку. Про це "Сьогодні" розповів дільничний Голосіївського УП поліції Києва Микола Сова.

8:50 Таксі підняли ціни на проїзд в кілька разів. Там, де поїздка обходилася в 100-110 грн, доведеться заплатити близько 300.

8:40 Багато киян намагаються потрапити в транспорт за старими перепустками в транспорт, які діяли минулого року, і навіть за листами від роботи – якщо підприємство не встигло отримати перепустки. Однак таких пасажирів в транспорт не пропускають. У кожного пасажира перевіряють нову спецперепустку і посвідчення. Виникають конфліктні ситуації. Відео знято в районі ВДНГ.

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7:45 А ось на Нивках ситуація на зупинках станом на 7:45 спокійна – людей майже немає. Маршрутки ходять наполовину порожніми.

Фото Марина Дубіна, "Сьогодні"

Як передає наш кореспондент, з ранку мало маршруток, а ось черги на зупинках довгі. Ситуація на Гната Юри (Святошинський район):

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Станом на 7 ранку ситуація на дорогах ускладнена на в'їздах до Києва і на мостах, що ведуть з лівого берега на правий.

Затори на Південному, Північному і Дарницькому мостах у бік центру:

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На правому березі в центр столиці ускладнений виїзд з Борщагівки і в районі Жулян.

"Стоїть" також проспект Перемоги від Житомирської до Нивок, пробки в Ірпені.

У центрі Києва обстановка на дорогах поки досить спокійна. Найбільш напружений рух – на Набережно-Хрещатицькій і в кварталах Подолу.

Всі подробиці в спецтемі Жорсткий локдаун в Києві

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