Перші сльози і порушення. Що відбувається з транспортом у Києві в перший день жорсткого карантину – онлайн (фото, відео)

Чи можливо сісти на маршрутку або поїзд без щеплення або негативного результату ПЛР-тесту – усі подробиці

В Україні почали діяти нові правила перевезень / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні сьогодні, 21 жовтня, почали діяти нові правила перевезень. Вони торкнулися залізничного, авіаційного та автобусного транспорту між областями. Однак вже з самого ранку почалися перші проблеми і сльози – на вокзалі і автостанціях пропустили не всіх пасажирів.

Сайт "Сьогодні" дізнався, яка ситуація з транспортом у Києві.

Реклама

Центральний залізничний вокзал

З самого ранку в центральному холі на вокзалі розмістили центр швидкого тестування на коронавірус.

Фото: Ігор Сєров, "Сьогодні"

Провідники не пускають у поїзд пасажирів без документів, що підтверджують COVID-безпеку. Таких людей відправляють робити експрес-тест. Невакцинованих пасажирів, які приїхали перед самим відправленням, просто не встигли зробити тест і не змогли виїхати. Ще одне нововведення – проводжаючих тепер не пускають у вагон.

Черга на тестування. Фото: Ігор Сєров, "Сьогодні"

Реклама

Так сталося під час посадки в поїзд Київ-Харків. Провідники відкрили лише кілька вагонів для пропуску пасажирів. У кого немає сертифіката або негативного ПЛР-тесту – у поїзд не пускають. Наприклад, одна з пасажирок прийшла о 6:30, поїзд відправляється о 6:45. Дівчина зі сльозами вмовляла провідника пропустити її.

При цьому у більшості пасажирів є тести та сертифікати.

Реклама

Пасажирів перевіряють біля входу в вагон. Фото: Ігор Сєров, "Сьогодні"

Керівник пасажирського напрямку "Укрзалізниці" Олександр Перцовський проінспектував вокзал Києва.

Автостанція

На автостанції біля ЖД вокзалу ситуація трохи інша. Водії маршруток, наприклад, Київ-Харків журналісту "Сьогодні" категорично відмовили в проїзді без тесту. Але станом на 7:00 ні поліції, ні інших перевіряючих не було.

"Не переймайся, є водії принципові, а є не дуже. Вихід один. Якщо візьмуть у салон і на трасі зайдуть перевіряючі, то треба бити в ї*ало", – обурено сказав нам один з диспетчерів, які звуть людей в маршрутки.

Маршрутники визнають, що у них ситуація все ж трохи простіша, ніж на залізничному вокзалі.

"Дзвониш нам, підберемо. Нас поки що не перевіряли", – сказав нам водій маршрутки Київ-Суми.

О 7:30 на автостанцію приїхали поліцейські. Зокрема, перевіряли маршрутки Київ-Житомир, один з найпопулярніших напрямків.

Фото: Ігор Сєров, "Сьогодні"

Перші порушення

Як розповіли нам поліцейські, з 5 ранку вони вже склали один протокол на водія за відсутність маски.

"Більш серйозних порушень поки не виявили", – сказав сайту "Сьогодні" правоохоронець.

Як показує практика, водії міжрегіональних маршруток, у яких згідно маршрутного листа є зупинки в Київській області, документи не вимагають. Принаймні, не всі.