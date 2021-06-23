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Пішоходи почекають. У Києві світлофори безперервно горять зеленим: що сталося

23 червня 2021 13:41

Олександр Марущак , Вікторія Барановська

У КП "Центр організації дорожнього руху Києва" назвали те, що відбувається, режимом "зеленої хвилі", який застосовують в спецситуаціях

У Києві на Повітрофлотському проспекті світлофори горять зеленим / Фото: колаж "Сегодня"

У Києві на Повітрофлотському проспекті світлофори горять зеленим / Фото: колаж "Сегодня"

Кияни повідомляють про незвичайну НП в місті – на Повітрофлотському проспекті від Міністерства оборони України до КІБІ горить зелений сигнал на всіх світлофорах. Через це пішоходи не можуть перейти проспект.

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У комунальному підприємстві "Центр організації дорожнього руху Києва" кажуть, що перевірять цю інформацію.

"Ми звичайно перевіримо цю інформацію, але таких збоїв в роботі світлофорів бути не повинно. Є режим "зеленої хвилі", який застосовується в деяких ситуаціях. За ідеєю, збоїв при його використанні теж бути не повинно. А якщо на проспекті світлофори переведені на "зелений сигнал", це означає, що в місті проходить якась подія, яка вимагає використання "зеленої хвилі", – пояснили нам в КП "Центр організації дорожнього руху Києва".

У мережі припускають, що це пов'язано з приїздом президента Грузії Саломе Зурабішвілі. Вона як раз вранці 23 червня прибула до Києва. Грузинського лідера зустріли традиційно – з червоною доріжкою, почесною вартою та оркестром.

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Пізніше в КП "Центр організації дорожнього руху Києва" нам повідомили, що ніяких збоїв в роботі світлофорів на Повітрофлотському проспекті помічено не було.

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"Ми перевірили дану інформацію – система світлофорних об'єктів працює в звичайному режимі. Може очевидці щось переплутали. Ми проїхалися по проспекту – все працює. Є збій в роботі світлофорів на площі Слави – там відключили від електропостачання світлофори, але ми поставили генератор і все вже працює", – розповіли сайту" Сегодня "КП "Центр організації дорожнього руху Києва".

Раніше ми повідомляли, що в Солом'янському районі Києва жителі виявили світлофор, який вони прозвали "експонатом". Чому експонат? Тому що він просто стоїть і "радує око", але не працює. "Сегодня" з'ясували, в чому проблема і коли світлофор нарешті запрацює.

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