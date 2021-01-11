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Петю, не порушуй. Патрульні прокоментували скандальні білборди в Києві

11 січня, 14:57

Олександр Марущак , Віталій Семченко

Українці звинуватили правоохоронців у фамільярності та безграмотності

У Києві з'явилася креативна реклама від патрульної поліції. З білбордів до водіїв звертаються по імені й просять не порушувати правила дорожнього руху.

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Користувачі соціальних мереж вже встигли розкритикувати ініціативу, звинувативши правоохоронців в фамільярності і безграмотності.

Сайт "Сьогодні" розповідає подробиці скандалу.

Що сталося?

Патрульна поліція розмістила на столичних вулицях незвичайні рекламні щити: на них написані влучні попередження потенційним порушникам ПДР:

  • "Аліно, просто так не сигналять";
  • "Сергію, не перетинай подвійну смугу";
  • "Володю, чотири години поїздив – відпочинь";
  • "Петю, не обганяй з правого боку";
  • "Михайло, гучна музика може відволікати увагу".

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/ Фото: Facebook

/ Фото: Facebook

Українці не оцінили креатив

Користувачі по-різному відреагували на плакати, але багато розкритикували ідею поліції.

"Обгін можливий тільки з лева і з виїздом на зустрічну смугу. Все інше – випередження. В патрульній поліції повинні знати правила", – пише киянин Олег.

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/ Фото: Facebook

Деякі жителі столиці вважають, що заклики дуже фамільярні, мовляв, це вже занадто, ще й імена написали з помилками.

"Ну і маячня... А де: "Васю, не жери котлету за кермом" або ... "Васю, не чеши свої яй...я", – написала киянка Ірина.

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Але є і водії, які навпаки відзначають, що адресні звернення повинні дати користь, оскільки порушень ПДР відбувається дуже багато по місту.

"Закликів від патрульних аж надто багато. Це відволікає за кермом і заклики від поліцейських можуть спровокувати ДТП", – зазначила Ольга.

/ Фото: Facebook

/ Фото: Facebook

Реакція патрульних

В патрульній поліції України розповіли сайту "Сьогодні", що білборди з іменами почали з'являється на вулицях Києва понад два тижні тому.

"Всього існує близько 45 рекламних щитів з різними іменами. Спеціально ми імен не вибирали. Взяли ті, які часто використовуються, можна сказати найпопулярніші імена. Вони ніяк не пов'язані з іменами порушників ПДР", – повідомили в пресслужбі.

Там зазначають, що рекламні щити почали масово встановлювати поки тільки в Києві, але з часом вони з'являться і в інших містах.

У відомстві не змогли уточнити, у скільки обійдеться бюджету ця соціальна реклама. Її придумали в департаменті патрульної поліції, але чи залучалися до цього процесу рекламні агентства, нам відповісти не змогли.

Також там пояснили, що плакат, на якому закликають водіїв не здійснювати обгін з права, зроблений спеціально коротким і зрозумілим.

"Основна мета цієї реклами – привернути увагу учасників дорожнього руху до виконання правил. Потрібно було написати це для водіїв людською мовою і дуже стисло. Чим менше тексту, тим люди швидше прочитають і зрозуміють, що там написано. Заклики спрямовані на водіїв, а кожен з них знає, про що йде мова, в кожному з наших закликів.

Наша мета – привернути увагу водіїв, навіть якщо в них є невеликі юридичні неточності", – пояснили в поліції.

Патрульні додають, що будуть вивчати реакцію водіїв на цю інформаційну кампанію з соціальних мереж і ЗМІ. І якщо вона отримає позитивні відгуки, продовжать робити рекламу.

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Київ реклама ПДР скандал патрульна поліція
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