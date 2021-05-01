Плюс 1,5 млрд на ціннику і аукціон-надія. Що відбувається з будівництвом станцій Київського метрополітену на Виноградарі та Троєщині

Для будівництва метро на Троєщину потрібно відкрити для транспорту Подільсько-Воскресенський міст, а нові станції "зеленої гілки" стануть доступними до кінця року

У Києві триває будівництво двох нових станцій Сирецько-Печерської лінії метрополітену, яка буде з'єднувати житловий масив "Виноградар" з лівим берегом. А для метро на Троєщину шукають інженерів.

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Коли запустять метро на Виноградар

22 квітня в КМДА збільшили витрати на будівництво ділянки Сирецько-Печерської лінії метрополітену. На засіданні Київради на ділянку від станції метро "Сирець" до житлового масиву Виноградар з електродепо у Подільському районі, виділили ще 1,5 мільярда гривень. Це при тому, що раніше на будівництво вже було виділено 6,3 млрд грн.

/ Фото: КП "Киевский метрополитен"

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На даному етапі, йде будівництво двох станцій – "Мостицької" та "Проспекту Перемоги". Їх планують відкрити в грудні 2021 року.

"Мостицька" буде знаходиться між станціями "Сирець" і "Проспект Правди", а "Проспект Правди" будують на перехресті проспекту Правди і Межової вулиці.

/ Фото: КП "Киевский метрополитен"

КМДА запросила у метрополітену звіт по нових станціях

Департамент транспортної інфраструктури КМДА запросив у КП "Київський метрополітен" звіт по будівництву метро на Виноградар. Серед іншого, в Департаменті чекають скоригований графік виконання робіт.

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Під час спільної наради, директору метрополітену Віктору Брагінському доручили надати графік та детальну інформацію стосовно закриття підрядними/субпідрядними організаціями авансових платежів і терміни завершення ремонту планетарних редукторів.

Від чого залежить будівництво метро на Троєщину

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що метро на Троєщину можуть побудувати протягом найближчих 3-5 років. Але для початку потрібно добудувати і відкрити Подільсько-Воскресенський міст через Дніпро.

"Хотів би нагадати, що цей міст також будувався як автотранспортне сполучення, і гілка метро повинна проходити по цьому мосту. Щодо автосполучення – ми робимо все, щоб запустити вже до кінця цього року, коронавірус вносить свої корективи", – сказав мер в ефірі "Україна 24".

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За його словами, про будівництво метро на Троєщину можна буде говорити лише після відкриття моста, це перший важливий крок. А шляхопровід будують з 1994 року. Кличко заявив, що рух на переправі планують відкрити вже в червні 2021 року.

"Проект непростий, буде коштувати багато грошей. Місто саме не зможе потягнути весь обсяг фінансування, тому ми зараз проводимо переговори, щоб також залучити іноземні компанії для будівництва гілки метро", – сказав він.

Влада оголосила черговий тендер для інженерів

В кінці квітня КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд" в системі Prozorro оголосила тендер на закупівлю науково-технічних послуг для будівництва нової лінії підземки на Троєщину.

Послуги включають супровід будівництва ділянки лінії метрополітену від дамби Русанівських садів до станції метрополітену "Райдужна". У комунальному підприємстві припускають, що вартість складе 24,5 мільйона гривень.

/ Фото: КП "Киевский метрополитен"

Аукціон відбудеться 29 червня 2021 року. Кінцевий строк подачі заявок на конкурс – 24 травня.

Відзначимо, що раніше вже оголошувався аналогічний тендер, але він був скасований через допущеня до оцінки менше двох тендерних пропозицій.

Раніше ми повідомляли, що в метрополітені Києва будуть надавати домедичну допомогу пасажирам. Таке рішення на сесії затвердила Київрада, за рішення проголосували 103 депутати.