За новими маршрутами і на годину довше: у Києві внести зміни у роботу громадського транспорту

У вівторок, 7 грудня, у Києві стався збій у роботі транспорту. На деяких ділянках проводяться заплановані дорожні роботи.
Про це повідомили у "Київпастрансі".
Де змінений рух
Автобуси № 87, 108
Змінено рух автобусів № 87, 108 по вул. Шумського з причини проведення дорожніх робіт.
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- Рух автобусів № 87 організовано по пр-ту Тичини.
- Рух автобусів №108 організовано по Дніпровській Набережній.
Автобус № 95
Змінено рух автобусів № 95 по вул. Березняківська, зупинка з.п "Лівий берег" з причини проведення дорожніх робіт.
- Рух автобусів № 95 організовано по п-ту Павла Тичини, вул. Амвросія Бучми без заїзду на вул. Березняківську
Автобус № 64
Змінено рух автобусів № 64 на с/м "Вишеньки" з причини будівельних робіт.
- Рух автобусів № 64 організовано до зупинки "Розвилка".
Транспорт сьогодні працюватиме довше
У Києві в ніч з 7 на 8 грудня транспорт працюватиме на годину довше. Це пов'язано з проведенням футбольного матчу між командами "Шахтар" Донецьк та "Шериф" Тирасполь.
Буде продовжено роботу маршрутів:
тролейбусних – №№ 3, 8, 18, 24, 26, 30, 41;
трамвайних – №№ 1-К, 8-К, 28;
автобусних в режимі маршрутного таксі -№№178, 220, 410, 500, 523, 576, 582.
Крім того, буде забезпечено чергування резервних автобусів, які у разі необхідності будуть задіяні на маршрутах №№ 33-Т, 55, 69, 99.
Раніше ми писали:
- Вже на початку 2022-го до програми "Київ Цифровий" можна буде додавати віртуальну транспортну картку.
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