За новими маршрутами і на годину довше: у Києві внести зміни у роботу громадського транспорту

Низка автобусів 7 грудня змінить маршрути курсування

Вночі деякі троллейбуси та автобуси працюватимуть на годину довше. / Фото: Колаж: Сьогодні

У вівторок, 7 грудня, у Києві стався збій у роботі транспорту. На деяких ділянках проводяться заплановані дорожні роботи.

Про це повідомили у "Київпастрансі".

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Де змінений рух

Автобуси № 87, 108



Змінено рух автобусів № 87, 108 по вул. Шумського з причини проведення дорожніх робіт.

Рух автобусів № 87 організовано по пр-ту Тичини.

Рух автобусів №108 організовано по Дніпровській Набережній.

Автобус № 95



Змінено рух автобусів № 95 по вул. Березняківська, зупинка з.п "Лівий берег" з причини проведення дорожніх робіт.

Рух автобусів № 95 організовано по п-ту Павла Тичини, вул. Амвросія Бучми без заїзду на вул. Березняківську

Автобус № 64



Змінено рух автобусів № 64 на с/м "Вишеньки" з причини будівельних робіт.

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Рух автобусів № 64 організовано до зупинки "Розвилка".

Транспорт сьогодні працюватиме довше

У Києві в ніч з 7 на 8 грудня транспорт працюватиме на годину довше. Це пов'язано з проведенням футбольного матчу між командами "Шахтар" Донецьк та "Шериф" Тирасполь.

Буде продовжено роботу маршрутів:

тролейбусних – №№ 3, 8, 18, 24, 26, 30, 41; Реклама

трамвайних – №№ 1-К, 8-К, 28;

автобусних в режимі маршрутного таксі -№№178, 220, 410, 500, 523, 576, 582.

Крім того, буде забезпечено чергування резервних автобусів, які у разі необхідності будуть задіяні на маршрутах №№ 33-Т, 55, 69, 99.

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