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Чому у метро Києва погано працює інтернет? Ми дізналися, у чому проблема

Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний редактор Київ Сьогодні
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15 січня, 07:30
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Оператори мобільного зв'язку кажуть, що знайшли у підземці загальну технічну проблему, яку потрібно вивчити

Кияни, які регулярно користуються столичною підземкою, скаржаться на погану якість інтернету у вагонах Київського метрополітену. Він з'являється, то зникає. Наприклад, на станції метро "Кловська" інтернет взагалі відсутній.

Сайт "Сьогодні" дізнався, у чому проблема.

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На що нарікають пасажири?

У п'ятницю вранці на станції метро "Кловська" взагалі не було інтернету.

"Помітив, що коли поїзд приїжджає на станцію "Кловська" або від'їжджає від неї, то інтернет взагалі пропадає. Там, мабуть, стоїть якийсь пристрій, який глушить сигнал. Сьогодні вранці у мене на "Кловській" повністю зник інтернет, і таке трапляється там дуже часто", – розповів киянин Ростислав.

Що кажуть у метро?

У департаменті інформаційно-комунікаційних технологій КМДА сайту "Сьогодні" запевнили, що збоїв у роботі обладнання не було зафіксовано.

"На цей момент інформація така – все працює", – зазначили у департаменті.

У Київському метрополітені нам повідомили, що їм нічого невідомо стосовно збоїв роботи інтернету у метро.

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Там порадили звернутися по роз'яснення до операторів мобільного зв'язку. Вони разом із містом впроваджували проєкт із запуску інтернету в підземці, встановлювали там своє обладнання, а отже, стежать за його роботою

Що кажуть оператори

У Київському метрополітені всі мобільні оператори працюють на інфраструктурі, яка здебільшого є спільною. Але кожен оператор бачить роботу своєї мережі.

Раніше проблема відсутності інтернету на "Кловській" була непоміченою, а зараз фахівці виявили якусь технічну несправність, яка відображається на користувачах мобільних телефонів як відсутність інтернету. Її обіцяють вивчити вже найближчим часом.

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"На цій ділянці метро (станція метро "Кловська") виявлено певну загальну проблему всіх операторів, зараз фахівці намагаються з'ясувати причину", – пояснили нам у прес-службі одного з мобільних операторів.

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