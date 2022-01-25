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Чому у Києві почастішали збої у роботі транспорту? Ми дізналися основні причини

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25 січня, 11:48
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Насамперед, на рух транспорту впливає дорожня ситуація
У столиці часто трапляються збої в роботі громадського транспорту. Фото: колаж "Сьогодні"
У столиці часто трапляються збої в роботі громадського транспорту. Фото: колаж "Сьогодні"

Останнім часом кожен ранок у Києві починається зі збоїв у роботі наземного громадського транспорту – трамваїв, тролейбусів, автобусів.

Сайт "Сьогодні" дізнався, у чому причина та що впливає на роботу громадського транспорту столиці.

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У комунальному підприємстві "Київпастранс" зазначають, що на рух транспорту впливає дорожня ситуація. А саме часті ДТП.

"Свіжий приклад – на вулиці Кирилівській була затримка трамваїв через виїзд на рейки двох легкових автомобілів. До того ж, вони там зіткнулися. Через це зупинився рух трамваїв", – розповіли нам у пресслужбі "Київпастрансу".

Також на рух транспорту впливає погода – сніг, ожеледиця.

"На жаль, ми не їздимо як метрополітен окремими лініями. Робота наземного транспорту так чи інакше залежить від загальної ситуації на дорогах міста. Також ми залежимо від поведінки інших учасників дорожнього руху, а іноді воно буває дуже дивним. Це основні причини збоїв у роботі міського наземного транспорту", – зазначають у "Київпастрансі".

Також збої в роботі транспорту відбуваються через неправильно припарковані автомобілі в габаритах проїзду трамваїв та тролейбусів. А іноді транспорт зупиняється через технічні проблеми – поломки, з'їзд з рейок.

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У Києві часто затримується транспорт. Фото: "Фотобус"

У Києві знову можуть ввести спецперепустки в транспорт

У разі введення в Україні тотального локдауну, уряд Києва планує зробити спецперепустки для проїзду у громадському транспорті. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник в ефірі "Україна 24".

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"Ми переводитимемо транспорт у спеціальний режим перевезення, у нас все готово", – заявив Поворозник.

Крім того, він додав, що метро у Києві працюватиме у звичайному режимі й закривати його не планують у разі локдауну.

Поворозник сподівається, що запровадження обмежень на транспорт вдасться уникнути завдяки високому рівню вакцинації від коронавірусу у столиці.

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