Русский
$ 27,04
32,79
  1. Новини Києва
  2. Новини транспорту Києва

Майже Мумбаї: в Києві позашляховик провалився під асфальт (фото)

14 червня 2021 20:29

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Швидше за все, велика яма в асфальті утворилася після рясних злив

У Києві авто провалилося в асфальт. Фото: Київ Зараз/Telegram

У Києві авто провалилося в асфальт. Фото: Київ Зараз/Telegram

У Солом'янському районі Києва автомобіль провалився лівим переднім колесом в асфальт. На дорозі утворилася велика яма.

Реклама

Про це повідомляє Київ Зараз в Telegram.

НП подія сталася на вулиці Антонова, 4а.

"Чи не Мумбаї, звичайно, але теж боляче", – пишуть в Мережі.

Фото: Київ Зараз / Telegram

Швидше за все, яма утворилася після рясних злив, які кожен день йдуть в столиці.

Не пропусти!
Левандовські не врятував, Щенсни потрапив в історію – Польща сенсаційно програла Словаччині на Євро
Реклама

Нагадаємо, у Львівській області через тривалих злив в Червонограді затопило підвали лікарні та житлових будинків.

Крім того, в результаті негоди 2 червня 50 населених пунктів у трьох областях залишилися без світла.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

У Київському метрополітені назвали собівартість поїздки
У Київському метрополітені назвали собівартість поїздкиТранспорт
На станції Київського метрополітену поставили два ряди турнікетів – пасажири розгублені
На станції Київського метрополітену поставили два ряди турнікетів – пасажири розгубленіТранспорт
Непомітні жителі: які бактерії живуть в київському метро (фото)
Непомітні жителі: які бактерії живуть в київському метро (фото)Інші новини
Не пристебнувся і вилетів із авто: в Києві сталася ДТП з постраждалими (відео)
Не пристебнувся і вилетів із авто: в Києві сталася ДТП з постраждалими (відео)Транспорт
Станцію Київського метрополітену на Виноградар обіцяють відкрити до кінця року
Станцію Київського метрополітену на Виноградар обіцяють відкрити до кінця рокуТранспорт
Київ накрила негода: у місті затопило вулиці (фото, відео)
Київ накрила негода: у місті затопило вулиці (фото, відео)Надзвичайні події

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти