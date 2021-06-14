Майже Мумбаї: в Києві позашляховик провалився під асфальт (фото)

Швидше за все, велика яма в асфальті утворилася після рясних злив

У Києві авто провалилося в асфальт. Фото: Київ Зараз/Telegram

У Солом'янському районі Києва автомобіль провалився лівим переднім колесом в асфальт. На дорозі утворилася велика яма.

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Про це повідомляє Київ Зараз в Telegram.

НП подія сталася на вулиці Антонова, 4а.

"Чи не Мумбаї, звичайно, але теж боляче", – пишуть в Мережі.

Фото: Київ Зараз / Telegram

Швидше за все, яма утворилася після рясних злив, які кожен день йдуть в столиці.

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Нагадаємо, у Львівській області через тривалих злив в Червонограді затопило підвали лікарні та житлових будинків.

Крім того, в результаті негоди 2 червня 50 населених пунктів у трьох областях залишилися без світла.