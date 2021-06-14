Майже Мумбаї: в Києві позашляховик провалився під асфальт (фото)

У Києві авто провалилося в асфальт. Фото: Київ Зараз/Telegram
У Солом'янському районі Києва автомобіль провалився лівим переднім колесом в асфальт. На дорозі утворилася велика яма.
Про це повідомляє Київ Зараз в Telegram.
НП подія сталася на вулиці Антонова, 4а.
"Чи не Мумбаї, звичайно, але теж боляче", – пишуть в Мережі.
Швидше за все, яма утворилася після рясних злив, які кожен день йдуть в столиці.
Нагадаємо, у Львівській області через тривалих злив в Червонограді затопило підвали лікарні та житлових будинків.
Крім того, в результаті негоди 2 червня 50 населених пунктів у трьох областях залишилися без світла.