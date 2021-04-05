Майже півмільйона вже видали, але мало: чи будуть ще спецперепустки у транспорт

У Києві пішов перший день повного локдауну – з сьогоднішнього дня громадський транспорт тільки за спецперепустками. Уже видано понад 400 тисяч перепусток і в найближчі дні ще додадуть. Про це розповів в етері телеканалу "Україна 24" перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник.

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За його словами, в КМДА надійшла величезна кількість заявок.

"Але я говорив, що ми насамперед обслуговуємо представників критичної інфраструктури – це 6-7 напрямків, які першочергово повинні були отримати. Після того розглядалися заявки всіх інших підприємств", – сказав Поворозник.

Чиновник підкреслив, що за три дні було видано 437 спецперепусток і найближчими днями вирішать проблему з додатковими перепустками. При цьому варто відзначити, що багато киян скаржилися, що не змогли отримати заповітну картку.

"Робота ще не завершилася. Думаю, ще кілька днів – понеділок, вівторок, середа – зможуть ці перепустки отримати (кому необхідно)", – додав він.

Нагадаємо, з сьогоднішнього дня в столиці жорсткий карантин. Читайте детальніше, що заборонено у Києві з 5 квітня.

Всі подробиці в спецтемі Жорсткий локдаун в Києві

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