Під Києвом 19-річний водій збив двох пішоходів (фото)

Потерпілих терміново госпіталізували медики до Бориспільської лікарні

У Київській області сталася серйозна ДТП / Фото: Колаж: Сьогодні

На Київщині 19-річний хлопець збив двох пішоходів. Це сталося на одній із вулиць у селі Гора.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції області у Facebook.

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Водій автомобіля Skoda Fabia наїхав на пішоходів: 54 та 51 років, які йшли по проїжджій частині дороги праворуч у напрямку руху автомобіля.

"В результаті даної ДТП обидва пішоходи отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані до Бориспільської лікарні. На місці події працювала слідчо-оперативна група Бориспільського РУП. Поліцейські встановлюють обставини події", – йдеться у повідомленні.

НП сталася у селі Гора / Фото: Нацполиция

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Найпоширеніші причини ДТП в Україні:

перевищення безпечної швидкості руху – 34% аварій;

порушення правил маневрування – 22%;

порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;

недотримання безпечної дистанції – 7,5%;

порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;

п'яне керування – 5%.

Крім того, названі основні види ДТП:

зіткнення;

наїзд на автомобіль, що стоїть;

наїзд на перешкоду;

наїзд на пішохода;

з'їзд із проїжджої частини з перекиданням транспортного засобу.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті у селі Косине сталася смертельна аварія. Водій авто під дією наркотиків не впорався з керуванням та з'їхав у кювет. Внаслідок цього загинула 17-річна дівчина, ще одну 16-річну пасажирку госпіталізували.

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