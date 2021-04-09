Під Києвом перекинулася фура з небезпечним вантажем: рух заблоковано (фото)

Аварія сталася перед поворотом на Бориспіль

Під Києвом 9 квітня на Броварській окружній сталася ДТП.

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Про це повідомляє Патрульна поліція області в Telegram.

Аварія сталася перед поворотом на Бориспіль. Перекинувся DAF CF, який транспортував рідкий кисень.

"Патрульні поліцейські займаються регулюванням руху. Оскільки на даній ділянці рух тимчасово заблоковано. На місці працюють рятувальники, медики і слідчі", – пишуть в повідомленні.

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Водіїв просять по можливості утриматися від поїздки за вищевказаним маршрутом.

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