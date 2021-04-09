Русский
$ 27,98
33,23
  1. Новини Києва
  2. Новини транспорту Києва

Під Києвом перекинулася фура з небезпечним вантажем: рух заблоковано (фото)

9 квітня, 15:11

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Аварія сталася перед поворотом на Бориспіль

Під Києвом 9 квітня на Броварській окружній сталася ДТП.

Реклама

Про це повідомляє Патрульна поліція області в Telegram.

Аварія сталася перед поворотом на Бориспіль. Перекинувся DAF CF, який транспортував рідкий кисень.

"Патрульні поліцейські займаються регулюванням руху. Оскільки на даній ділянці рух тимчасово заблоковано. На місці працюють рятувальники, медики і слідчі", – пишуть в повідомленні.

Реклама

Водіїв просять по можливості утриматися від поїздки за вищевказаним маршрутом.

В тренді
У Києві полювання на порушників карантину. Який штраф загрожує власникам закладів

Нагадаємо, новини "Сьогодні" писали, що в Івано-Франківську в ДТП потрапив п'яний чиновник мерії.

Реклама

А в Павлограді винуватець ДТП намагався втекти від копів.

Як довго триватиме локдаун? Про транспортні секрети Києва і облом зі спецпропусками – в новому випуску ютуб-шоу влогера-пенсіонера Діда Панча.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Київ аварія ДТП фура вантажі цистерна

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Перший день локдауну в Києві – хроніки транспортного колапсу: спецонлайн
Перший день локдауну в Києві – хроніки транспортного колапсу: спецонлайнТранспорт
Як працюватиме міжміський транспорт в Києві у локдаун? У КМДА дали відповідь
Як працюватиме міжміський транспорт в Києві у локдаун? У КМДА дали відповідьТранспорт
У Києві з опори Північного моста впала людина (відео)
У Києві з опори Північного моста впала людина (відео)Надзвичайні події
З понеділка в маршрутках Києва почнеться пекло через спецперепустки: чому
З понеділка в маршрутках Києва почнеться пекло через спецперепустки: чомуТранспорт
Київ непроїзний. У перший день локдауну столицю скували затори (карта)
Київ непроїзний. У перший день локдауну столицю скували затори (карта)Транспорт
Старі перепустки, записки з роботи і сльози: як кияни намагаються прорватися в транспорт
Старі перепустки, записки з роботи і сльози: як кияни намагаються прорватися в транспортТранспорт

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти