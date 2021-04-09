Під Києвом перекинулася фура з небезпечним вантажем: рух заблоковано (фото)

Під Києвом 9 квітня на Броварській окружній сталася ДТП.
Про це повідомляє Патрульна поліція області в Telegram.
Аварія сталася перед поворотом на Бориспіль. Перекинувся DAF CF, який транспортував рідкий кисень.
"Патрульні поліцейські займаються регулюванням руху. Оскільки на даній ділянці рух тимчасово заблоковано. На місці працюють рятувальники, медики і слідчі", – пишуть в повідомленні.
Водіїв просять по можливості утриматися від поїздки за вищевказаним маршрутом.
Нагадаємо, новини "Сьогодні" писали, що в Івано-Франківську в ДТП потрапив п'яний чиновник мерії.
А в Павлограді винуватець ДТП намагався втекти від копів.
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