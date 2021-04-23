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Під Києвом підозрюють росіянина у розкраданні 2,6 мільйона гривень при ремонті доріг

23 квітня, 15:23

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Керівнику підприємства повідомили про підозру у заволодінні коштами – поліція з'ясовує всі обставини інциденту

У Києві повідомили про підозру колишньому керівнику одного з приватних підприємств, його підозрюють у заволодінні коштами у сумі понад 2,6 млн гривень.

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Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури

За версією слідства, організація уклала договір з однією з сільських рад Київської області. Вона виконувала роботи з капітального ремонт доріг.

"При цьому керівник підрядного підприємства, 56-річний громадянин Російської Федерації, зазначив у актах виконаних робіт недостовірні відомості щодо об’єму та якості виконаних робіт. У подальшому на підставі вказаних документів підприємство незаконно заволоділо бюджетними коштами у сумі понад 2,6 млн гривень", - йдеться в повідомленні.

Наразі правоохоронці з'ясовують всі обставини інциденту, вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

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Раніше ми повідомляли, що у Києві слідчі столичної підземки скерували до суду обвинувальний акт відносно бухгалтера комунального підприємства.

Нагадаємо, що прокуратура скерувала до суду справу про розтрату понад 500 млн грн у ПАТ "Донецькоблгаз".

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