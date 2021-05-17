Під Києвом протестувальники перекрили трасу: на в'їзді в місто величезні затори (карта)

У Бучі місцеві жителі вийшли на акцію протесту проти забудови Ірпеня. Вони перекрили "Варшавську трасу" (М 07), в результаті на в'їзді до Києва утворилися величезні затори.
Про це повідомили в групі в Facebook "Рятуй Ірпінь".
Акція почалася з 9 ранку. Люди з плакатами ходять по переходу біля ресторану "Отаманша" і не дають проїзду машинам. За акцією спостерігають поліцейські, але в дії протестувальників поки не втручаються.
Люди виступають проти забудови міста через такі, за їхніми словами, причини:
- населення Ірпеня за останні роки зросло більш ніж удвічі;
- щоденні затори;
- щоденні перебої з електрикою;
- відсутність місць у садочках та школах.
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Унаслідок перекриття дороги в годину пік на трасі в районі ресторану великий затор. Він тягнеться аж до кордону з Києвом. Зазначимо, що об'їхати теж не вийде – об'їзні шляхи також позначені як завантажені.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як у перший день локдауну столицю скували затори.