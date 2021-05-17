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Під Києвом протестувальники перекрили трасу: на в'їзді в місто величезні затори (карта)

17 травня, 09:42

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Учасники акції протесту виступають проти забудови Ірпеня і перекрили дорогу під Києвом в годину пік. Де зараз не проїхати

У Бучі місцеві жителі вийшли на акцію протесту проти забудови Ірпеня. Вони перекрили "Варшавську трасу" (М 07), в результаті на в'їзді до Києва утворилися величезні затори.

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Про це повідомили в групі в Facebook "Рятуй Ірпінь".

Акція почалася з 9 ранку. Люди з плакатами ходять по переходу біля ресторану "Отаманша" і не дають проїзду машинам. За акцією спостерігають поліцейські, але в дії протестувальників поки не втручаються.

Люди виступають проти забудови міста через такі, за їхніми словами, причини:

  • населення Ірпеня за останні роки зросло більш ніж удвічі;
  • щоденні затори;
  • щоденні перебої з електрикою;
  • відсутність місць у садочках та школах.

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Фото: REUTERS/Yves Herman
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Унаслідок перекриття дороги в годину пік на трасі в районі ресторану великий затор. Він тягнеться аж до кордону з Києвом. Зазначимо, що об'їхати теж не вийде – об'їзні шляхи також позначені як завантажені.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як у перший день локдауну столицю скували затори.

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