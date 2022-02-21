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Під Києвом п'яний водій збив чотирьох пішоходів (фото)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
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21 лютого, 13:56
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Поліція у водія виявила 2,76 проміле алкоголю у крові
Усіх потерпілих в аварії госпіталізували
Усіх потерпілих в аварії госпіталізували / Фото: Колаж: Сьогодні

У Київській області сталася ДТП за участю 4 постраждалих. По вулиці Трудовій, у селі Велика Снітинка, 33-річний водій автомобіля Daewoo Sens вчинив наїзд на пішоходів.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Фастова в Facebook.

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Внаслідок події 4 місцевих жителів віком від 17 до 20 років отримали тілесні ушкодження різного ступеня важкості.

"Усі потерпілі були доставлені до Фастівської ЦРЛ. Згідно з результатами медичного огляду у водія виявлено 2,76 проміле алкоголю в крові", – йдеться у повідомленні.

У водія виявили 2,76 проміле алкоголю в крові
У водія виявили 2,76 проміле алкоголю в крові / Фото: Нацполиция

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Автомобіль вилучено та поміщено на майданчик тимчасового утримання.

За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, що керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Під Дніпром автобус із пасажирами потрапив у смертельну ДТП

Такі аварії є досить частим явищем. Наприклад, на дорозі між селами Піщанка та Новоселівка у Дніпропетровському районі сталася ДТП – зіткнулися ВАЗ та рейсовий автобус "Еталон". В результаті є загиблий та постраждалі.

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У ДТП потрапив автобус, який прямував за маршрутом "Новомосковськ – Знаменівка". Він зіткнувся із ВАЗ. Обидва транспортні засоби внаслідок ДТП спалахнули.

У салоні автобуса перебували водій і 10 пасажирів.

Водій ВАЗ загинув, швидка також забрала з місця ДТП двох потерпілих, один із яких – дитина.

Пасажири встигли вийти до того, як вогонь поширився на весь автобус.

Раніше ми писали:

КиїваваріяДТП
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