Купити в інтернеті спецпропуск на транспорт ву локдаун – експеримент "Сьогодні"

В інтернеті у зв’язку зі впровадженням у столиці з 5 квітня спецперепусток для проїзду в громадському транспорті під час локдауну активізувалися аферисти, які за 200-250 гривень пропонують придбати, з їхніх слів, абсолютно ідентичний документ.

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Чи гарантує фейкова перепустка проїзд у транспорті – у розслідуванні журналіста новин "Сьогодні" Євгена Назаренко.

Київська міська адміністрація загалом розраховує видати 400 тисяч спецперепусток для проїзду в громадському транспорті під час локдауну і до понеділка планує роздати усі. Однак біля будівлі транспортного департаменту КМДА вже другий день натовп киян, які стоять годинами, щоб отримати спецперепустки для проїзду в транспорті.

Як шахраї обманюють киян

Водночас сайти оголошень рясніють пропозиціями не стояти в чергах, а придбати перепустки. За посвідченя правлять 200-250 гривень – зовні має вигляд оригінального.

"Надсилання перепусток тільки Новою Поштою, 50% аванс, оскільки перепустки іменні й проштамповані мокрою печаткою. Для замовлення необхідні повні ПІБ, на кого робити", – заявив "Сьогодні" один із таких псевдопідприємців

Підприємець стверджує, що перепустки, які він продає, надруковані для Київтеплоенерго.

Без посвідчення не дійсний

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Однак про те що від їхнього імені аферисти продають спецперепустки, комунальне підприємство Київтеплоенерго дізнається від новин "Сьогодні". Звістка одночасно здивувала та обурила комунальників.

"Спеціальна перепустка для проїзду в громадському транспорті дійсна лише за умови пред’явлення службового посвідчення КП "Київтеплоенерго". За наданою інформацією про можливий продаж у мережі Інтернет спеціальних перепусток для проїзду в громадському транспорті для КП "Київтеплоенерго" вже розпочато службову перевірку", – відомила пресслужба КП.

Тож охочі розжитись перепусткою, не встаючи з-за комп’ютера, мають розуміти ризики – без робочого посвідчення в транспорт можуть не пустити. І залишається покладатись лише на щасливий випадок.

Водночас у кондуктора чи водія тролейбусу банально не вистачить часу перевіряти – чи це твоя перепустка та як ти її отримав, які печатки, тому що іде потік людей.

"Я сподіваюся, нам Національну гвардію дадуть, бо що ж кондуктор – це ж треба перевіряти за паспортом і так далі, щоб було непідробне", – коментує один із київських кондукторів.

Нагадаємо, департамент транспортної інфраструктури КМДА вже звернувся до Нацполіції через інформацію про продаж в Інтернеті спецперепусток для проїзду в громадському транспорті.

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