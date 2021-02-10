Подорожчання маршруток під Києвом: чому є запитання до нового тарифу?

Частина приміських маршруток на Київщині підняла плату за проїзд. Зростання цін було заплановано з 1 лютого, але перевізники "подарували" жителям передмістя ще тиждень поїздок за старими тарифами. Вже з 5-6 лютого частина приміських маршруток підняла вартість проїзду.

Реклама

Свої розрахунки перевізники направили до Київської обласної адміністрації. Як пояснили сайту "Сьогодні" в Асоціації перевізників Київської області, щодо чотирьох транспортних підприємств виникли суттєві запитання – вони поставили занадто високі тарифи.

Читайте також: Масове подорожчання проїзду на Київщині: коли чекати

Голова Асоціації перевізників Київської області Олексій Павленко заявив:

"Вони повинні надати свої розрахунки і аргументувати завищені тарифи. Ми, звісно ж, не можемо втручатися в бізнес перевізників і в чомусь їх обмежувати. Але ми повинні розуміти, що від цього підвищення отримає пасажир. Наприклад, нові і комфортні автобуси, підвищений сервіс".

За його словами, до 14 лютого Асоціація перевізників спільно з колегами з Київської ОДА проводитиме аналіз цих підприємств.

Реклама

Раніше сайт "Сьогодні" писав, коли подорожчає громадський транспорт в Києві.

Більше читайте на сайті "Сьогодні" в статті: "Проїзд у маршрутках на Київщині різко подорожчає. Скільки тепер платитимемо".

Як пасажири дотримуються маскового режиму в транспорті, дивіться в нашому сюжеті:

Відео: Сьогодні

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама