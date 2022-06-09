Чи подорожчає проїзд у Києві: що планують у КМДА

У Київраді розглядають два варіанти

Проїзд у громадському транспорті Києва може подорожчати. Про це заговорили у Київраді ще минулого тижня. Сайт "Сегодня" дізнавався, що обговорювали міські чиновники на засіданні у Київраді, де заслуховувалася доповідь Департаменту фінансів КМДА щодо стану справ у транспортних комунальних підприємствах міста.

Що відбувалося у Київраді

За словами Алли Шлапак, першого заступника голови комісії Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку, представники департаменту розповіли депутатам про складну ситуацію, що склалася на транспортних підприємствах міста.

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"Транспортні підприємства (Київський метрополітен та Київпастранс), на жаль, не покривають навіть свого утримання – ситуація складна. Існує два шляхи вирішення цієї проблеми. Перший – підвищення вартості проїзду. Другий – дотації із бюджету. На засіданні було надано доручення Департаменту економіки КМДА надати розрахунки тарифів від підприємств. Депутатський корпус Київради більше схиляється до другого варіанту, тобто виділення транспортникам дотацій із бюджету, як це вже робилося на початку фінансового року", – розповіла сайту "Сегодня" перший заступник голови комісії Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку Алла Шлапак.

Чекають на розрахунок за тарифами

Чиновникам було поставлено питання, наскільки вони вважають економічно обґрунтованою вартість проїзду у столичному метро та наземному транспорті.

"У департаменті нам пообіцяли найближчим часом надати таку інформацію від транспортних підприємств. Ми на неї чекаємо. Наразі до Київради вона ще не подана. Швидше за все, ми зупинимося на дотаціях із бюджету. У червні буде ще одна бюджетна сесія Київради, гадаю, на ній вирішуватиметься питання про те, як дотувати комунальні транспортні підприємства", – додає Алла Шлапак.

Підвищення чи дотації?

На думку депутата Київради, підвищення вартості проїзду наразі буде несправедливим рішенням щодо жителів Києва.

"Підвищення вартості проїзду в умовах війни – це фінансово дуже тяжко для киян. Потрібно враховувати зростання безробіття. У Києві продовжують прибувати біженці із зон активних бойових дій, їхня кількість зростає з кожним днем. Тому зараз не час підвищувати тарифи, а потрібно вибрати дотування транспортних підприємств. Звісно, гарантувати, що саме так і буде, я не можу – у КМДА щодо цього може бути інша думка. Рішення про підвищення тарифів, на жаль, ухвалює не депутатський корпус. Але якщо є можливість покрити витрати транспортників із бюджету, ми маємо це зробити", – каже Алла Шлапак.

Варто зазначити, що приватні маршрутки Києва вже різко збільшили вартість проїзду. Вона становить 10-15 гривень за поъздку залежно від довжини маршруту. Комунальний транспорт продовжує возити киян за 8 гривень.

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У грудні минулого року міська влада планувала підняти вартість проїзду до 20 гривень для приїжджих та 12 гривень для киян, які користуються "Карткою киянина".

Раніше ми писали, що у Києві знову доведеться платити за проїзд у міському транспорті.