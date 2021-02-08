Погода паралізувала Київ: карта заторів у столиці

Столиця України зупинилася через снігопад та ожеледицю

Снігопади, ожеледь та інші "принади" негоди, яка, як і прогнозували синоптики, прийшла до Києва, спровокували затори і тягучки практично на всіх основних дорогах міста.

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Як свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, станом на 9:00 в місті утворилися 9-бальні затори.

Виїхати в центр складно з усіх районів столиці, а також з лівого берега Дніпра на правий.

Лівий берег

Дуже складна ситуація при виїзді з Воскресенки – пробка на проспекті Шухевича і Північному мосту в сторону центру.

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На інших мостах Києва ситуація не краща: Метроміст, міст Патона і Дарницький міст паралізовані аж до з'їзду на правий берег.

З Харківського масиву дістатися в центр теж складно: головна артерія району, проспект Бажана, стоїть практично від станції метро "Харківська". Пробка і на Південному мосту майже аж до Видубичів.

Правий берег

На правому березі ситуація загалом не краща. Проспект Перемоги, а разом з ним – і бульвар Шевченка, стоять або в кращому випадку дуже повільно тягнуться в обидві сторони.

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Проспект Перемоги з боку Академмістечка теж зупинився. А разом з ним – і проспект Палладіна.

Пробки навіть у центрі. Дорожній рух на Подолі зупинився – це стосується проспекту Правди, Старокостянтинівської, Автозаводської, вулиці Скляренка, а також деяких прилеглих вулиць.

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Затори утворилися ще на одній важливій київській дорозі – проспекті Лобановського. Дуже повільно просувається рух як з боку Центрального автовокзалу, так і з Солом'янській площі.

На Борщагівці теж складно – зупинилися проспекти Курбаса і Гузара, а разом з ними і частково вулиця Гетьмана .

Виїхати з Софіївської Борщагівки на Окружну дорогу теж важко (але і на ній їхати не простіше).

Що кажуть в КМДА?

У київській міськадміністрації стверджують, що сніг прибирають: вночі з цією метою виділили 347 одиниць спецтехніки, а також 32 бригади з ручного прибирання (206 працівників).

Фото: прес-служба КМДА

Через сильні снігопади дороги і тротуари вже прибирають по другому разу, а водіїв закликають не залишати свої машини на узбіччях – це ускладнить роботу снігоприбиральної техніки.

Крім того, городян закликають пересісти на громадський транспорт.

Нагадаємо, що сьогодні снігопад може посилитися ще більше. Опади і сильний вітер очікуються також і у всіх областях України.

Відео: Сьогодні

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