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Несправність в метро: рух по одній з ліній зупинився (відео)

7 квітня, 10:39

Олександр Марущак Олександр Марущак

Наразі рух вже повністю відновлено

У Київському метро сьогодні зупинився рух на синій гілці. Поки потяг стояв, пасажирів у вагон набилося майже як у звичайний будній день.

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У Київському метрополітені сайту "Сьогодні" розповіли, що була виявлена технічна несправність у потязі на станції метро "Либідська".

Фото Олексія Сисоєва, "Сьогодні"

Фото Олексія Сисоєва, "Сьогодні"

Фото Олексія Сисоєва, "Сегодня"
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Фото Олексія Сисоєва, "Сегодня"

"На синій лінії було зупинено рух потягів на 10 хвилин. Тимчасово потяги курсували від станції "Олімпійська" до "Героїв Дніпра". Зараз рух потягів на лінії повністю відновлено. Несправний потяг відправили в депо на діагностику", – повідомили в Київському метрополітені.

Відзначимо, що рівно тиждень тому на синій гілці сталася аналогічна ситуація – на станції метро "Оболонь" раптово зупинився потяг. Машиніст висадив пасажирів, а потяг був відправлений в депо на обстеження.

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Київ метро поламка
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