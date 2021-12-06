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Користувачів побільшало. Скільки людей встановили додаток "Київ Цифровий"

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор розділу Україна
6 грудня, 18:46
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У середньому у 2021 році люди купують близько тисячі карток на день
У додатку можна поповнити поїздками транспортну карту / Колаж "Сьогодні"
У додатку можна поповнити поїздками транспортну карту / Колаж "Сьогодні"

Додаток Київ Цифровийвстановили близько 500 тисяч користувачів.

Про це повідомляє ДІКТ.

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Деталі

З початку року реалізували 320 тисяч транспортних карток. У середньому 2021 року кияни купують близько тисячі карток на день.

Що доступно вже зараз

У додатку можна поповнити поїздками транспортну картку, придбати проїзний на місяць, а також користуватися разовими QR-квитками. Система повідомлень нагадає про закінчення дії проїзного або підкаже, коли QR-квиток "згорів".

З новим сервісом кияни зможуть:

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  • переглядати маршрути та зупинки міського транспорту;
  • дивитися рух транспорту на карті;
  • зберігати потрібні маршрути, щоб їх під рукою;
  • подати електронну петицію.

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