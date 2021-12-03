Спроба суїциду чи випадковість? Ми дізналися, чому дівчина впала на рейки у київському метро

Постраждалу було у важкому стані госпіталізовано до столичної лікарні

У столиці пасажирка потрапила під поїзд у метро / Фото: Колаж: Сьогодні

У поліції Києва поки що не підтверджують, що молода киянка намагалася покінчити життя самогубством. НП сталася вчора ввечері на станції метро "Палац Україна".

"Поки що ми не можемо це підтвердити. Цей факт встановлюватиме слідство. Відомо, що у метрополітені на станції "Палац Україна" постраждала киянка 1998 року народження. Внаслідок НП вона була у важкому стані госпіталізована до столичної лікарні", – повідомили сайту "Сьогодні" у поліції Києва.

Інцидент паралізував метро в годину пік

Майже годину – з 17:45 до 18:40 рух метро по синій гілці було обмежено. Його організували так:

"Героїв Дніпра" – "Олімпійська",

"Васильківська" – "Теремки".

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