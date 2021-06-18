"Високі" технології: пожежу в київському метрополітені гасили мокрою ганчіркою на швабрі

Причина займання поки неясна, але на роботі підземки інцидент не позначився

Пожежу в метро гасять ганчіркою. Скріншоти з відео "Київ оперативний"

У київському метро сталася НП – загорілася проводка на станції метро "Золоті ворота". Займання сталося близько 7:30 на пересадочному вузлі зі станції "Театральна".

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На опублікованому в соціальних мережах ролику видно, як починає горіти невелике полум'я на стелі. Хтось кричить: "Пожежа!". Правоохоронець біжить, мабуть, викликати допомогу.

Один з пасажирів намагається регулювати потік людей, які йдуть під місцем, де горить вогонь. Зі стелі падають шматки палаючого матеріалу.

Після цього з'являється співробітник підземки і за допомогою швабри з мокрою ганчіркою намагається загасити вогонь. Через кілька спроб йому це вдається зробити

"Займання сталося в розподільній коробці. Полум'я загашено. Наші електрики з'ясовують причину загоряння. Метрополітен працює в звичайному режимі", – повідомили сайту "Сьогодні" в Київському метрополітені.

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Нагадаємо, в вагонах Київського метро приберуть таблички "Зроблено в Росії". Таблички дратують патріотично налаштованих громадян. Пасажири їх намагаються відірвати, а на деяких з'являються нецензурні слова. Сайту "Сьогодні" розповіли, що переважна кількість вагонів метро – російського виробництва. Але дратівливі таблички приберуть з чільних місць.