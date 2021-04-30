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Свято наближається: Київ паралізували 10-бальні затори (карта)

30 квітня, 16:59

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Затор від Хрещатика в бік Житомирської траси розтягнувся на 20 кілометрів

Напередодні довгих травневих свят і Великодня, які захоплюють одразу чотири дні, жителі столиці масово кинулися за місто, тому у другій половині п'ятниці, 30 квітня, Київ паралізували 10-бальні затори.

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Про це повідомляють одразу кілька онлайн-навігаторів та інтерактивних карт.

Бульвар Шевченка і проспект Перемоги стоять намертво від центру Києва до розвороту на Чайку. Тамтешній затор розтягнувся більш як на 20 кілометрів, тому дістатися до виїзду з міста однозначно швидше буде на метро.

Об'їзна дорога зупинилася від Одеської площі до станції метро "Академмістечко". Через затори на Об'їзній складно потрапити в Софіївську і Петропавловську Борщагівки.

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Вкрай складно проїхати від Севастопольської площі до метро "Почайна" і Північного мосту, що веде на Троєщину і Воскресенку.

Бульвар Дружби народів заблокований від Либідської до спуску до Мосту Патона. Бульвар Лесі Українки ледве тягнеться до Печерського мосту. Хрещатик стоїть від Бессарабки до Європейської площі.

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Наддніпрянське та Столичне шосе повільно тягнуться на виїзд з міста, гальмує також Голосіївський проспект у районі однойменної площі.

Також виникли затори за межами Києва, наприклад, в Бучі, через яку веде односмугова траса М-07 Київ – Ковель (т.зв.. "Варшавка").

Таксисти вже скористалися моментом і у два з половиною рази підняли ціни. Наприклад, маршрут з Борщагівки до ТРЦ "Гулівер" (Спортивна площа, 1а), який зазвичай коштує 110 грн, подорожчав до 273, потім трохи подешевшав.

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Сайт "Сьогодні" повідомляв, що на Великдень і травневі стане простіше дістатися з Харкова до Одеси і назад.

Ми також називали головні напрямки зарубіжного туризму українців на довгий вікенд.

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