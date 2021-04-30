Свято наближається: Київ паралізували 10-бальні затори (карта)

Затор від Хрещатика в бік Житомирської траси розтягнувся на 20 кілометрів

Напередодні довгих травневих свят і Великодня, які захоплюють одразу чотири дні, жителі столиці масово кинулися за місто, тому у другій половині п'ятниці, 30 квітня, Київ паралізували 10-бальні затори.

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Про це повідомляють одразу кілька онлайн-навігаторів та інтерактивних карт.

Бульвар Шевченка і проспект Перемоги стоять намертво від центру Києва до розвороту на Чайку. Тамтешній затор розтягнувся більш як на 20 кілометрів, тому дістатися до виїзду з міста однозначно швидше буде на метро.

Об'їзна дорога зупинилася від Одеської площі до станції метро "Академмістечко". Через затори на Об'їзній складно потрапити в Софіївську і Петропавловську Борщагівки.

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Вкрай складно проїхати від Севастопольської площі до метро "Почайна" і Північного мосту, що веде на Троєщину і Воскресенку.

Бульвар Дружби народів заблокований від Либідської до спуску до Мосту Патона. Бульвар Лесі Українки ледве тягнеться до Печерського мосту. Хрещатик стоїть від Бессарабки до Європейської площі.

Наддніпрянське та Столичне шосе повільно тягнуться на виїзд з міста, гальмує також Голосіївський проспект у районі однойменної площі.

Також виникли затори за межами Києва, наприклад, в Бучі, через яку веде односмугова траса М-07 Київ – Ковель (т.зв.. "Варшавка").

Таксисти вже скористалися моментом і у два з половиною рази підняли ціни. Наприклад, маршрут з Борщагівки до ТРЦ "Гулівер" (Спортивна площа, 1а), який зазвичай коштує 110 грн, подорожчав до 273, потім трохи подешевшав.

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Сайт "Сьогодні" повідомляв, що на Великдень і травневі стане простіше дістатися з Харкова до Одеси і назад.

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