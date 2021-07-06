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Приріст у 35%. Аеропорт "Бориспіль" збільшив пасажиропотік

6 липня 2021 21:00

Денис Беспалов Денис Беспалов

У червні поточного року аеропорт обслужив 938 674 пасажира

Аеропорт збільшив пасажиропотік. Фото: колаж "Сьогодні"

Аеропорт збільшив пасажиропотік. Фото: колаж "Сьогодні"

За шість місяців 2021 року аеропорт Бориспіль обслужив 3 396 944 пасажира. Це на 35% більше, ніж за аналогічний період 2020 року.

Про це повідомляє ЦТС.

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Як наголошується, в червні поточного року кількість обслужених пасажирів (938 674) виявилося більшою за показник червня 2020 року на 1839%. У 2020 році в цьому ж місяці "Бориспіль" через карантинні обмеження обслужив лише 48,4 тис. людей.

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Приріст пасажиропотоку за півроку забезпечений за рахунок нерегулярних рейсів, які перевезли на 157% більше пасажирів, ніж за шість місяців 2020 року. Число пасажирів, перевезених регулярними рейсами, впало на 6%.

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Однак, порівняно з допандемійними показниками, піврічний результат аеропорту все ще невисокий: за шість місяців 2019 року аеропорт обслужив 6,7 млн людей.

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Раніше повідомлялося, що в "Борисполі" запрацював новий коридор для прискореного обслуговування пасажирів.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті:

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