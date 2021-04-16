Затор на два роки: на двох трасах під Києвом будують нову транспортну розв'язку

В Україні розпочинають будівництво нової транспортної розв'язки на трасах Київ – Одеса та Київ – Чоп, воно триватиме два роки.
Про це повідомляє прес-служба МВС.
"Відсьогодні на M-05 Київ – Одеса км 15+390 (Чабани) та км 21+847 (Віта – Поштова) і M-06 Київ – Чоп км 21+767 (Стоянка) розпочато підготовчий етап із будівництва транспортної розв’язки. Активна фаза реалізації ремонтних робіт планується в другій половині квітня. Термін виконання робіт – 2 роки", - йдеться в повідомленні.
Правоохоронці повідомляють, що під час ремонту рух транспорту буде здійснюватися за допомогою технічних засобів регулювання дорожнього руху.
"Про зміни в організації дорожнього руху на зазначеній ділянці вам повідомлятимуть тимчасові дорожні знаки та розмітка з позначенням напрямку оптимального маршруту об’їзду та інформаційне панно", – попередили в МВС.
Раніше ми повідомляли, що траса міжнародного значення, яка веде з Кропивницького в Молдову, серед українських водіїв вважається найгіршою в країні.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк