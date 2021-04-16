Затор на два роки: на двох трасах під Києвом будують нову транспортну розв'язку

На трасах Київ – Одеса та Київ – Чоп протягом двох років з'явиться нова транспортна розв'язка, але це створить незручності водіям

В Україні розпочинають будівництво нової транспортної розв'язки на трасах Київ – Одеса та Київ – Чоп, воно триватиме два роки.

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Про це повідомляє прес-служба МВС.

"Відсьогодні на M-05 Київ – Одеса км 15+390 (Чабани) та км 21+847 (Віта – Поштова) і M-06 Київ – Чоп км 21+767 (Стоянка) розпочато підготовчий етап із будівництва транспортної розв’язки. Активна фаза реалізації ремонтних робіт планується в другій половині квітня. Термін виконання робіт – 2 роки", - йдеться в повідомленні.



Правоохоронці повідомляють, що під час ремонту рух транспорту буде здійснюватися за допомогою технічних засобів регулювання дорожнього руху.

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"Про зміни в організації дорожнього руху на зазначеній ділянці вам повідомлятимуть тимчасові дорожні знаки та розмітка з позначенням напрямку оптимального маршруту об’їзду та інформаційне панно", – попередили в МВС.

Раніше ми повідомляли, що траса міжнародного значення, яка веде з Кропивницького в Молдову, серед українських водіїв вважається найгіршою в країні.

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