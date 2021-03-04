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Пробка в Києві: у маршрутки посеред дороги відвалилося колесо (фото)

4 березня, 10:45

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Затримується рух трамваїв

У Києві на вулиці Кирилівській сталася НП – у маршрутки відвалилося колесо.

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Про це повідомляє Київпастранс в Telegram.

Так, через пробки затримується рух трамваїв.

"Затримується рух трамваїв №11, 12, 16, 19 по вул. Кирилівська, 39 в напрямку Контрактової площі – у маршрутного таксі приватного перевізника відпало колесо, що і спричинило блокування руху", – йдеться в повідомленні.

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За інформацією служби, на місце викликали поліцію.

Нагадаємо, в Рівненській області на трасі Київ – Чоп в ДТП загинули двоє братів зі Львова. Ще дві жінки постраждали.

Раніше під Харковом швидка допомога злетіла в кювет.

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Київ ДТП маршрутки затори колесо пробки в Києві

Джерело: Сьогодні

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