Пробка в Києві: у маршрутки посеред дороги відвалилося колесо (фото)

У Києві на вулиці Кирилівській сталася НП – у маршрутки відвалилося колесо.

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Про це повідомляє Київпастранс в Telegram.

Так, через пробки затримується рух трамваїв.

"Затримується рух трамваїв №11, 12, 16, 19 по вул. Кирилівська, 39 в напрямку Контрактової площі – у маршрутного таксі приватного перевізника відпало колесо, що і спричинило блокування руху", – йдеться в повідомленні.

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За інформацією служби, на місце викликали поліцію.

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