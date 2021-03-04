Пробка в Києві: у маршрутки посеред дороги відвалилося колесо (фото)

У Києві на вулиці Кирилівській сталася НП – у маршрутки відвалилося колесо.
Про це повідомляє Київпастранс в Telegram.
Так, через пробки затримується рух трамваїв.
"Затримується рух трамваїв №11, 12, 16, 19 по вул. Кирилівська, 39 в напрямку Контрактової площі – у маршрутного таксі приватного перевізника відпало колесо, що і спричинило блокування руху", – йдеться в повідомленні.
За інформацією служби, на місце викликали поліцію.
Нагадаємо, в Рівненській області на трасі Київ – Чоп в ДТП загинули двоє братів зі Львова. Ще дві жінки постраждали.
Раніше під Харковом швидка допомога злетіла в кювет.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк