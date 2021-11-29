Київ
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
😷 Штам Омікрон Маско, хто ти? Маско, хто ти? 🔱 Бурба – герой чи зрадник? 🎄 Новий рік 2022
СЬОГОДНІ Новини Києва Новини транспорту Києва

Пробки та аварії на дорогах: де не проїхати в Києві вранці 29 листопада (мапа)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
29 листопада, 11:38
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У місті також затримується рух громадського транспорту
Місто скували пробки
Місто скували пробки / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві 29 листопада день розпочався традиційно з заторів. Найскладніша ситуація зараз – у центрі та на правому березі.

Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps.

Реклама

Лівий берег. Тут зранку кілька ДТП – на вулиці Теодора Драйзера, Раїси Окіпній, проспекті Юрія Гагаріна, вулиці Срібнокільській.

Корок утворився перед Південним мостом – від Осокорків.

Тянучка перед Південним мостом з боку Лівого берега
Тянучка перед Південним мостом з боку Лівого берега / Фото: Google Maps

Реклама

Правий берег. Рух стоїть на вулиці Академіка Заболотного. На Великій Окружній дорозі ведуться дорожні роботи.

На Великій Окружній стоїть рух
На Великій Окружній стоїть рух / Фото: Google Maps

Корок також від проспекту Перемоги до бульвару Тараса Шевченка.

Реклама

Корок на проспекті Перемоги
Корок на проспекті Перемоги / Фото: Google Maps

Важко проїхати транспортом на проспекті Степана Бандери. Аварія сталася на вулиці Олени Теліги.

На вулиці Олени Теліги ДТП
На вулиці Олени Теліги ДТП / Фото: Google Maps

На з'їзді з мосту Патона пробка тут ведуть дорожні роботи.

На правому березі пробка біля мосту Патона
На правому березі пробка біля мосту Патона / Фото: Google Maps

Центр. Затори – на Набережному шосе, а також на Набережно-Хрещатицькій від Гаванського мосту. Стоїть рух на вулиці Набережно-Рибальській.

У центрі складно проїхати
У центрі складно проїхати / Фото: Google Maps

Окрім того, на вулицях – Хрещатик, Володимирській, Богдана Хмельницького, Михайла Грушевського, а також на бульварі Тараса Шевченка.

Рух громадського транспорту затримується

  • Затримується рух автобусів №42 на вул. Княжий Затон у напрямку вул. Шептицького через ДТП. На місце викликано поліцію.
  • Затримується рух тролейбусів №43, 50 на площі ВВВ у напрямку вул. Милославській через ДТП. На місце викликано поліцію.
  • Затримується рух трамваїв №28, 22а, 35 вул. Миропільська – вул. Юності пасажирові стало погано. На місце викликано МШД.

Як працює транспорт до карантину

У Київській області посилили карантин. Зокрема, запровадили нові правила транспортних перевезень.

Користуватися автобусами, маршрутками та електричками можуть лише пасажири, які мають при собі один із документів:

  • COVID-сертифікат;
  • негативний результат ПЛР- або експрес-тесту, отриманий не пізніше ніж за 72 години до дня поїздки;
  • довідку про одужання, дію якої підтверджено за допомогою Єдиного державного веб-порталу електронних послуг, зокрема "Дії".

У разі відсутності документів, пасажир може бути виведений з транспорту поліцією.

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Київ
Показати ще
Метро на Троєщину
Як назвуть станції на новій гілці
Станція "Троєщинська"?
Реклама
ТОП публікацій
Олександр Марущак

Олександр Марущак

Провідний оглядач розділу Київ

 Дивитись усі статті
В тренді
Всі новини
Україна
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Короновірус за тиждень

9 110

захворіло за тиждень в Києві

+4%

Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Про нову методику тарифоутворення
Поринь в минуле
Дізнатися більше
Щоденник незалежності 🇺🇦

29 листопада 1991. Відомі чемпіони закликали проголосувати на Всеукраїнському референдумі 1 грудня за незалежну Україну.

Зануритись у той день
Реальна містика 🎃

Таємниці садиби Якима Сулими у Києві. Ревнивий привид і лякаючий сміх з нізвідки...

Світ незвіданого
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1/2
Таємниці Києва
Що приховує Центральний вокзал
Цікаво
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.1

Російський рубль (₽)

0.3599

Євро (€)

30.58

Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти