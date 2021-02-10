Затори і збій в громадському транспорті: як дістатися до пункту призначення в Києві (карта)

Через снігопад в столиці стався транспортний колапс

У середу, 10 лютого, в Києві тривають складні погодні умови. Утворилися великі затори по всьому місту, а також збій в графіку громадського транспорту.

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Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps.

На Правому березі "стоїть" рух на Гаванському мосту. Пробка на Набережному шосе.

У центрі затори утворилися на Хрещатику, Михайлівській, проспекті Перемоги в районі станції метро Університет, бульварі Тараса Шевченка, на Бессарабській площі, алеї Героїв Крут, бульварі Лесі Українки, Великій Житомирській.

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На Великій Кільцевій дорозі – від вулиці Малої Окружної до вулиці Соборної.

Від метро "Житомирська" до метро "Берестейська" "стоїть" рух.

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Великий затор на вулиці Олени Теліги.

Так, затримується рух трамваїв №8, 22, 29 по вул. Привокзальна з технічних причин. А також затримується рух автобусів №37, 37а, 76, 97 в зв'язку зі складними погодними умовами.

Рух автобусів організовано:

автобуси №37 і №37а курсують по Житомирській трасі;

автобуси №76 курсують без заїзду на вул. Звіринецька;

автобуси №97 курсують без заїзду на вул. Клавдієвську.

На місце направлені відповідальні служби міста.

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Нагадаємо, після того, як частина приміських маршруток у Київській області з 5-6 лютого підняли плату за проїзд, стало відомо, чи будуть піднімати ціну на громадський транспорт в Києві.

Раніше ми писали, вранці біля станції метро "Позняки" вишикувалася гігантська черга. А також, що в Києві на Андріївському узвозі каталися на сноубордах.

В Україні снігопад вже кілька днів поспіль – дивіться сюжет:

Відео: Сьогодні

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