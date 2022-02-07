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Затори та збій у роботі громадського транспорту – де не проїхати у Києві (карта)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
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7 лютого, 11:13
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Проблеми з рухом виникли з технічних причин, на місце викликали службу
У столиці проблеми з рухом транспорту
У столиці проблеми з рухом транспорту / Фото: Колаж: Сьогодні

7 лютого у Києві стався збій у роботі громадського транспорту. Рух деяких маршрутів змінився, а також на дорогах міста утворилися затори.

Про збої повідомляє "Київпастранс".

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Затримується рух трамваїв

  • Затримується рух трамваїв №22А, 28, 35 по вул. Дашкевича/вул. Стальського у напрямку вул. Милославської з технічних причин. На місце направлено відповідальну службу підприємства.
  • Затримується рух трамваїв № 1, 3 по пр. Гузара/ бул. Гавела в напрямку Кільцевої дороги, причина – пасажиру стало зле. На місце викликано МШД.

Затори у місті

На проспекті Тараса Шевченка невеликі затори. Про це свідчить онлайн-сервіс Google maps.

На проспекті Тараса Шевченка утворилася тягучка
На проспекті Тараса Шевченка утворилася тягучка / Фото: Google Maps

Рух перекрито на Парковій дорозі та Петрівській алеї.

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Рух повністю перекритий, цією дорогою проїхати не вдасться
Рух повністю перекритий, цією дорогою проїхати не вдасться / Фото: Google Maps

Крім того, рух ускладнений на вулиці Саперно-Слобідській та Південному мосту. Там ремонтують дорогу.

На Видубичах невеликий затор
На Видубичах невеликий затор / Фото: Google Maps

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Чому у Києві почастішали збої у роботі транспорту?

Останнім часом кожен ранок у Києві починається зі збоїв у роботі наземного громадського транспорту – трамваїв, тролейбусів, автобусів.

У комунальному підприємстві "Київпастранс" зазначають, що на рух транспорту впливає ситуація на дорогах, а саме – ДТП.

"Свіжий приклад – на вулиці Кирилівській була затримка трамваїв через виїзд на рейки двох легкових автомобілів. До того ж вони там зіткнулися. Через це зупинився рух трамваїв", – розповіли нам у пресслужбі "Київпастрансу".

Раніше ми писали:

  • Чи будуть затори? У Києві можуть перекривати рух у трьох районах – дата

  • Київ замітає снігом: центр міста зупинився у заторах фото, відео

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