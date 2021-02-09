Київ знову стоїть у пробках: як проїхати або об'їхати тягучку (карта)

Ситуація на дорогах трохи краща, ніж напередодні, але все одно дуже складна

Черговий день снігопадів в Києві продовжує ускладнювати життя городянам. Міські служби не справляються зі сніговими заметами, хоча спецтехніка, за словами мера Віталія Кличка, працювала всю ніч.

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Це відбивається на дорожньому русі, який знову виявився ускладненим. Згідно з даними Google-maps, станом на 8 ранку місцями вже утворюються великі пробки.

Лівий берег. Традиційно киянам, які живуть на лівому березі Дніпра, складно потрапити на правий. Міст Патона стоїть повністю, Дарницький, так сама як і Південний, мости тягнуться дуже повільно, проте ще велика пробка тягнеться проспектом Бажана. Харківське шосе теж тягнеться дуже повільно.

З Троєщини потрапити до центру теж непросто. На вулицях де Бальзака, а також на Маяковського також затори. Північний міст, а також проспект Шухевича, який веде до нього, тягнуться дуже повільно.

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Правий берег. Ускладнено рух ще однієї важливої артерії Києва, проспекту Лобановського. На Севастопольській площі теж дуже важко проїхати: Чоколівський проспект, вулиця Народного Ополчення і особливо Повітрофлотський проспект стоять.



Жителям Софіївської та Петропавлівської Борщагівки складно в'їхати в місто. Кільцева дорога теж тягнеться з традиційною для ранку дуже низькою швидкістю. Бульвари Курбаса і Гузара теж повільні.

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Проспект Перемоги, починаючи від станції метро "Житомирська" або стоїть, або, в кращому випадку, дуже повільно їде. З Академмістечка теж складно виїхати.

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Центр теж завантажений. Вулиці Січових стрільців, Чорновола, Глибочицька, бульвар Шевченка тягнуться в обидві сторони.

При цьому громадський транспорт ходить справно і за графіком – тролейбусів і маршруток на дорогах багато, передають наші читачі.

Загалом ситуація трохи краще, ніж учора, коли місто опинилося буквально паралізований негодою.

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