Проїзд буде дешевшим із карткою киянина: розповідаємо, як її оформити

Підвищення тарифів у столиці заплановано з 1 січня. Місцеві мешканці за разову поїздку платитимуть 20 гривень

У столиці можна оформити картку киянина. Фото: колаж "Сьогодні"

З 1 січня у Києві подорожчає проїзд у комунальному транспорті – до 20 гривень. Але за допомогою картки киянина можна буде платити менше – 12 гривень за поїздку.

Про те, як оформити карту киянина – читайте далі в матеріалі "Сьогодні".

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Хто може отримати?

всі кияни, зареєстровані у столиці,

вимушені переселенці із зони АТО,

всіх, хто працює в місті Києві відповідно до законодавства України,

учні та студенти усіх навчальних закладів міста, а також батьками (опікуни) дітей, які отримують повну загальну середню освіту в закладах освіти міста Києва.

Як отримати?

Для цього слід подати відповідну заяву до Ощадбанку. До заяви треба додати такі документи:

паспорт громадянина України або документ, який його замінює;

довідка про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків,

документи, що підтверджують право на отримання муніципальної картки "Картка киянина" (учнівський квиток, студентський квиток, довідка з місця роботи тощо);

посвідчення, що дає право на пільги, доплати, допомоги, компенсації (у разі наявності);

довідку про взяття на облік особи, яка переміщується з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції/операції об’єднаних сил, видану відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року № 509 "Про облік внутрішньо переміщених осіб" (за наявності).

Що дає Муніципальна карта "Картка киянина":

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Ідентифікаційний додаток – (ідентифікаційні дані картки, персональні дані власника картки).

– (ідентифікаційні дані картки, персональні дані власника картки). Соціальний додаток - (інформація про перелік пільг, доплат, допомог, компенсацій відповідно до законодавства України та додаткових пільг, доплат, допомог, компенсацій відповідно до актів Київської міської ради та виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

- (інформація про перелік пільг, доплат, допомог, компенсацій відповідно до законодавства України та додаткових пільг, доплат, допомог, компенсацій відповідно до актів Київської міської ради та виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). Транспортний додаток - (електронний ресурс, що зберігається в автоматизованій системі обліку оплати проїзду у міському пасажирському транспорті міста Києва незалежно від форм власності та містить інформацію про наявність у власника муніципальної картки "Картка киянина" кількості поїздок, проїзних квитків та/або балансу грошових коштів).

Платіжний додаток - (можливість зарахування дотацій, пенсій, допомог, адресних, цільових, компенсаційних та інших соціальних виплат на картковий рахунок, відкритий у банку – учаснику проєкту "Муніципальна картка "Картка киянина" і який прив'язаний до конкретної муніципальної картки "Картка киянина").

- (можливість зарахування дотацій, пенсій, допомог, адресних, цільових, компенсаційних та інших соціальних виплат на картковий рахунок, відкритий у банку – учаснику проєкту "Муніципальна картка "Картка киянина" і який прив'язаний до конкретної муніципальної картки "Картка киянина"). Комунальний додаток – надання та облік пільг та субсидій при оплаті житлово-комунальних послуг.

– надання та облік пільг та субсидій при оплаті житлово-комунальних послуг. Медичний додаток – надання та облік повного спектру медичних послуг, у тому числі медичного страхування.

– надання та облік повного спектру медичних послуг, у тому числі медичного страхування. Торговий додаток – надання та облік знижок у роздрібних торгово-сервісних підприємствах, аптеках, медичних закладах, закладах культури тощо.

– надання та облік знижок у роздрібних торгово-сервісних підприємствах, аптеках, медичних закладах, закладах культури тощо. Освітній додаток – надання та облік послуг та сервісів учням навчальних закладів міста Києва.

Переваги картки

в "Особистому кабінеті киянина":

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запис дитини до дитячого садочка на сайті osvita.kyivcity.gov.ua. Надає перевагу в електронній черзі та забезпечує фінансування вартості утримання дитини в садочку за рахунок бюджету міста;

можливість проголосувати за петиції та Громадський бюджет;

проїзд в громадському транспорті:

безкоштовний проїзд (для пільговиків, адреса реєстрації яких в м. Києві);

діє як класичний транспортний квиток з можливістю придбання поїздок (чим більша кількість придбаних поїздок, тим нижча вартість однієї поїздки);

знижки у торгово-сервісних мережах:

можливість придбання "соціального хліба" зі знижкою від 20 до 70% в залежності від категорії пільговика,

в супермаркетах "БІЛЛА", "Вест лайн", "Фуршет" та "Новус" – знижки 3-7%;

знижок у муніципальних театрах та музеях:

встановлені спеціальні ціни або визначені дні безкоштовного відвідування. Знижка – від 5 до 50% від вартості квитків, реалізація квитків за пільговою ціною;

знижки у зоопарку 50%.

можливості в мережі комунальних аптек КП "Фармація" за умови пред’явлення картки:

реалізація утримувачам картки киянина вітчизняних лікарських засобів (210 найменувань);

реалізація утримувачам картки киянина всіх лікарських засобів за спеціальними цінами.

Скільки тепер коштуватиме проїзд у столиці?

Одна поїздка у комунальному транспорті (метрополітені, трамваї, тролейбусі, автобусі) коштуватиме 20 грн у разі придбання разового квитка.

(метрополітені, трамваї, тролейбусі, автобусі) коштуватиме 20 грн у разі придбання разового квитка. У разі оплати проїзду з використанням картки киянина вартість поїздки становитиме 12 грн незалежно від кількості поїздок (за відсутності пільг).

Для пасажирів, які купують поїздки, поповнюючи електронний квиток, вартість поїздки становитиме від 15 грн (при купівлі 50 поїздок) до 20 грн (при купівлі 1-9 поїздок).

Залишається можливість придбання місячних проїзних квитків зі знижками. Одна поїздка коштуватиме від 14,20 грн залежно від типу проїзного.

Також залишаються в обігу проїзні квитки, що використовуються з моменту активації: на 24 години, 48 та 72 години.

Важливо додати, що місто зберігає пільги всім соціально-вразливих категорій населення.

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