Проїзд в київських маршрутках: чи піднімуть вартість

У столиці ходять чутки про подорожчання проїзду в громадському транспорті

У Києві знову активно обговорюють можливе підвищення вартості проїзду в наземному громадському транспорті. Кореспондент "Сьогодні" розібрався в ситуації.

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Що стосується київських маршруток, то в громадському союзі "Асоціація перевізників Києва та Київської області" відзначають, що столичні маршрутки поки не готують подорожчання проїзду.

"Поки вартість проїзду в київських маршрутках дорожчати не буде, як би не було складно перевізникам. Ми розуміємо, що від локдауна постраждали всі сфери економіки, і платоспроможність людей сильно знизилася. Будемо стримувати зростання цін. Ми знаємо, що з лютого дорожчає проїзд в Київській області. У Києві ми поки максимально стримуємо цей процес", – повідомив сайту "Сьогодні" глава асоціації перевізників Києва та Київської області Ігор Мойсеєнко.

За його словами, до 1 березня в Києві ніхто піднімати вартість проїзду в столичних маршрутках не буде.

Раніше ми писали, що Київ продовжив безкоштовний проїзд в транспорті для пільговиків з інших міст.

Нагадаємо, що Кабмін на своєму засіданні в середу, 23 грудня, затвердив постанову про максимальний розмір плати за разовий проїзд по автомобільній дорозі загального користування, побудованої на умовах концесії.

Відео: Сьогодні

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