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Проїзду по 20 грн у Києві поки що не буде. Кличко зробив несподівану заяву

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор розділу "Україна"
17 листопада, 20:03
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Раніше повідомлялося, що з початку 2022 року ціни на проїзд у громадському транспорті Києва підвищать до 20 грн
Кличко заявив, що ціни на проїзд у транспорті в Києві поки що переглядатися не будуть
Кличко заявив, що ціни на проїзд у транспорті в Києві поки що переглядатися не будуть / Фото: Колаж: Сьогодні

Ціни на проїзд у транспорті Києва до кінця опалювального сезону переглядатись не будуть.

Про це написав мер Києва Віталій Кличко у Telegram.

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"Тобто, ми поставлені перед вибором, або збільшувати цифри в платіжках за комуналку, або підвищувати плату за проїзд. Бо увесь бюджет столиці ми не можемо пустити тільки на дотації. За які кошти тоді втілювати проекти, ремонтувати дороги, мости, будувати садки та школи? Оновлювати той же громадський транспорт? Разом з тим, я розумію наскільки чутливим є питання вартості проїзду для киян. І зазначу, що винесене воно поки тільки на обговорення. Це – проект. А не ухвалене рішення!" – написав Кличко.

Він сказав про складну економічну ситуацію, в якій опинилося місто – через енергетичну кризу та постійні борги центральної влади перед містом.

"Але як у мера Києва, у мене позиція наступна і чітка: питання перегляду тарифів на проїзд у комунальному транспорті до кінця опалювального сезону розглядатися не буде!" – написав Кличко.

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Олександр Марущак

Провідний оглядач розділу Київ

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