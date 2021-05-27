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Прорив води на "Либідській" в Києві: скільки буде перекрито рух (схема)

27 травня, 17:04

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Скільки днів займе усунення аварії – залежить від обсягу робіт

Прорив труби на "Либідській". Фото: "Сьогодні"

Прорив труби на "Либідській". Фото: "Сьогодні"

У Києві на місці прориву теплотраси біля станції метро "Либідська" проїзд буде перекритий до завтра.

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Про це повідомляє Патрульна поліція Києва в Telegram.

"У зв'язку з аварією на інженерних мережах проїзд по вулиці Антоновича біля станції метро "Либідська" перекрито. Зверніть увагу на схему об'їзду", – пишуть в поліції.

Схема об'їзду "Либідської". Фото Патрульна поліція/Telegram

Схема об'їзду "Либідської". Фото Патрульна поліція/Telegram

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Як повідомляють комунальники "Сьогодні", все залежатиме від обсягу робіт. Щоб їх визначити, потрібно розкопати місце пошкодження і оцінити обсяг робіт.

"Але ми прогнозуємо, що завтра на якийсь час рух точно буде перекрито", – кажуть в "Київтеплоенерго".

Нагадаємо, що сьогодні в Києві на вулиці Антоновича, 176, прорвало трубу.

Така ситуація біля станції "Либідська" не вперше. Раніше ми писали, що 2020 року найбільший торговий центр столиці Ocean Plaza, який знаходиться в Голосіївському районі Києва, затопило гарячою водою.

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