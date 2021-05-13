Проси 25, щоб погодити 15: експерт згадав про стару схему з тарифами на проїзд у Києві

Ціна на проїзд у громадському транспорті Києва може піднятись до 12-15 гривень, а влітку кияни краще сприймуть зміни

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Експерт з транспортного регулювання та директор аналітичної компанії А+С Україна Дмитро Беспалов заявив, що літо – найкращий час для підвищення цін на проїзд у громадському транспорті у Києві.

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Про це він заявив у ефірі "Громадського радіо".

"Транспорт буде дорожчати по тій моделі, якій він працює і я думаю, що проїзд здорожчає не до 25 грн, а до 12-15 гривень, проси 25 для того, щоб потім погодити 15. Це стандартна історія для київських транспортників. Проси 100 мільйонів, а тобі дадуть 60", – сказав він.

За словами Безпалова, наразі триває торг. Остаточну суму погодять пізніше, проте підвищення, ймовірно буде, тим паче зараз літо.

"Літо – це найкращий час для того, щоб підняти ціни на громадський транспорт. Багато людей у відпустках, настрій хороший. Таке підняття тарифів сприйметься краще ніж восени або взимку", – каже Беспалов

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Раніше ми писали, що в столичному метрополітені та "Київпастрансі" просять переглянути тарифи на проїзд або виділити кошти з бюджету. Через епідемію коронавірусної хвороби і зменшення пасажиропотоку обґрунтованою ціною на поїздку вважають 21 гривню. В іншому разі для забезпечення роботи підприємства вимагають щонайменше 1 млрд 514 млн гривень.

Нагадаємо, що в Києві для деяких співробітників метрополітену з 12 червня 2021 року введуть чотириденний робочий тиждень.