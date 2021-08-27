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Шлях в аеропорт Бориспіль відкритий. Чекаємо "розумні" табло зі Швейцарії

Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний оглядач розділу Київ Артем Гавриленко Артем Гавриленко Редактор розділу Гроші
27 серпня, 17:45
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На інформаційних табло буде відображатися інформація про дорожні умови та обмеження, дозволену швидкості, дорожні затори, температуру і стан дорожнього покриття
На цій 17-ти кілометровій ділянці дороги буде встановлена ​​інтелектуальна автоматизована система управління рухом
На цій 17-ти кілометровій ділянці дороги буде встановлена ​​інтелектуальна автоматизована система управління рухом / Фото: Укравтодор

Сьогодні, 27 серпня, офіційно відкрили ділянку траси від Києва до аеропорту "Бориспіль". Дорогу в 17 кілометрів ремонтували 2 місяці. Представники "Укравтодору" заявили, що відремонтували головну магістраль столиці до міжнародного аеропорту Бориспіль – М-03 Київ – Харків – Довжанський в рекордні терміни.

До аеропорту з вітерцем

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Тепер автомобілісти отримали 8 смуг руху в обидва боки. Вони комфортні для проїзду і мають нове дорожнє покриття, з розміткою і сучасним освітленням.

"Вперше на цій 17-ти кілометровій ділянці дороги буде встановлено інтелектуальну автоматизовану систему управління дорожнім рухом. На інформаційних табло буде відображатися інформація про дорожні умови та обмеження, дозволену швидкість, дорожні затори, температуру і стан дорожнього покриття", – розповіли сайту "Сьогодні" в "Укравтодорі".

/ Фото: Укравтодор

Розумні табло ще не доїхали

В "Укравтодорі" відзначають, що перші встановлені цифрові табло працюють в тестовому режимі. Їх встановили поки чотири на трасі. Новинку ще встановлювати два місяці. Всього на цій ділянці дороги їх з'явитися 17 штук.

"Інформаційні табло зі Швейцарії, а також все обладнання до них. Їх вже замовили для Бориспільської траси, але ще не все привезли в Україну. Вони будуть встановлені по всьому відрізку дороги. Конструкції табло будуть різних форм – великі і маленькі", – розповіли нам в "Укравтодорі".

/ Фото: Укравтодор

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