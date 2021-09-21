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Розірвані сидіння і графіті. Стан київських маршруток показали одним кадром (фото)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
21 вересня, 19:35
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Пасажири знову поскаржилися на стан маршруток
Жалюгідний стан громадського транспорту помітили в столиці
Жалюгідний стан громадського транспорту помітили в столиці / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні інспектори КМДА почали перевірки в столичних маршрутках і вже виявили купу порушень. Тим часом кияни поділилися з "Сьогодні" фотографіями автобуса з жахливим салоном, який продовжує возити пасажирів.

Транспорт в такому стані ходить по маршруту №187.

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Маршрут №187 возить людей в жахливому салоні
Маршрут №187 возить людей в жахливому салоні / Фото: Сьогодні

"Київ, треш-маршрутка. Вперше таке бачу", – пишуть нам пасажири.

В такому стані сидіння в салоні транспорту
В такому стані сидіння в салоні транспорту / Фото: Колаж: Сьогодні

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Салон транспорту списаний графіті, потерті всі спинки, розірвані сидіння.

Людям доводиться сидіти на обдертих маршрутках
Людям доводиться сидіти на обдертих маршрутках / Фото: Сьогодні

Як перевірятимуть столичні маршрути

Будь-якого перевізника інспектори можуть перевіряти 30 днів поспіль. Після попередження буде записуватися акт і у перевізника є 14 днів на виправлення.

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Перевірка буде проводитися на кінцевих маршрутах ("відстої"), щоб не затримувати людей.

При контролі перевірятимуть:

  • температуру
  • схему маршруту
  • розклад
  • страховку
  • талон про проходження техогляду

А так же санітарний стан і багато чого іншого.

Раніше ми писали, що в центрі Києва ввели нові тарифи на парковку.

Також недавно кошмар влаштували невідомі на вулиці Каховській, 56. Тут поглумилися над припаркованим автомобілем не просто розбивши в ньому скла, а й ще на дах поставивши голову корови.

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