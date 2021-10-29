Рейди в маршрутках. Скільки людей без COVID-сертифікатів зловили у Київській області?

Поліція продовжує проводити рейди у міжобласних маршрутках, щоб виявити нелегальні перевезення

Поліція проводить перевірки у маршрутках. / Фото: Колаж: Сьогодні

Патрульні Київської області продовжують рейди у маршрутках міжобласного сполучення після запровадження нових правил перевезень через коронавірус. За три доби на пасажирів склали 36 протоколів.

Про це повідомляє пресслужба поліції.

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Протоколи складали на громадян, які перебували в громадському транспорті міжобласного сполучення без актуального сертифікату про вакцинацію або проходження ПЛР-тесту з негативним результатом.

Порушники заплатять штраф

Відповідальність за порушення карантинних норм передбачена ст. 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) КУпАП та передбачає стягнення у вигляді штрафу до 17 тисяч гривень. Штраф з порушників має стягнути суд за результатом розгляду адмінпротоколів.

Нові правила перевезень

Вони запрацювали з 21 жовтня. Відповідно до них, поїздки між областями у маршрутках, поїздах чи літаках можливі тільки, якщо у пасажирів є негативний ПЛР-тест або ж сертифікат про вакцинацію.

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Через це на вокзалах по всій країні розгортають пункти вакцинації. Там вже щепили кілька десятків тисяч людей.

Крім того, перевізники повідомляють, що деякі рейси доводиться скасовувати, адже вони економічно не вигідні. Однак хтось все таки намагається обійти правила – у Харківській області пасажири їздять в маршрутках навприсядки, щоб їх не побачила поліція.

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