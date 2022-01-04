Київ
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
📞 Переговори Байден-Зеленський 🇺🇦 Українці оцінили 2021 🎙 Слухаємо звуки зими 🤖 Заглядаємо у майбутнє
СЬОГОДНІ Новини Києва Новини транспорту Києва

Рухнули чотири поверхи. У Харкові обвалився будинок (фото)

Ігор Сєров Ігор Сєров Провідний редактор Сьогодні Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
4 січня, 12:18
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Приміщення нібито було нежитловим, але у багатоповерхівці орендували офіси
Внаслідок обвалу, попередньо, постраждалих немає.
Внаслідок обвалу, попередньо, постраждалих немає. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Харкові обвалилася багатоповерхівка. Це сталося за адресою Гагаріна, 20, поряд із новобудовою.

Фото обвалення опублікував Telegram-канал "Типичное ХТЗ Харьков".

Реклама

"Нам тут телеграфують, що на Гагаріна 20 обвалилася стіна будинку, житловий він чи ні незрозуміло. Начебто рили фундамент і власне ось", – йдеться у підписі до знімків.

На фото видно, що поруч копають фундамент під ще один будинок. Також будується новий багатоповерхівка. У соцмережах стверджують, що обвал стався саме через це будівництво.

Реклама

Місце обвалення. Фото: Типове ХТЗ Харків

Що нам сказали рятувальники

Інформація про обвал стіни будинку, що з'явилася в соцмережах, спікер рятувальників Харківської області Євген Василенко новинам "Сьогодні" прокоментував так: "Нам не надходило виклику щодо обвалу" .

Реклама

Можливо, будинок нежитловий, тому не було виклику.

У будинку здавались офіси

Як повідомляє Telegram-канал "ХС | Харків", заздалегідь обвал стався вранці 1 січня, постраждалих немає. Наразі в'їзд у двір перекритий. На місці рятувальники та поліцейські.

Реакція місцевої влади

У прес-службі міськради Харкова повідомили, що будинок, який обвалився, не житловий. Це офісні приміщення колишнього заводу Авторучка, що знаходяться на приватній території.

"Постраждалих за словами власника приміщень, на щастя, немає. Попередньо обвалення сталося через будівлю будівництва, що почалося поряд з обвалом", – повідомив Юрій Сидоренко.

Також міський голова Ігор Терехов пообіцяв, що перевірить законність цього будівництва.

Фото: "ХС | Харків"

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Київ
Показати ще
В тренді
Реклама
Всі новини
Україна
Показати ще
#людина_цього_дня
4 січня. Едріан Сміт. Цього дня 12 рокі тому (2010) у місті Дубай відбулося урочисте відкриття хмарочоса “Бурдж-Халіфа”, спроектованого американським архітектором Едріаном Смітом…
На зустріч із героєм!
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Коронавірус за тиждень

5 704

захворіло за тиждень в Києві

-0.59%

Поринь в минуле
Дізнатися більше
Реальна містика 🎃
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1/2
Таємниці Києва
Що приховує Центральний вокзал
Цікаво
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.28

Російський рубль (₽)

0.364

Євро (€)

30.92

Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп

TV News

Covid’19

Головне

Погода

Гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти