Рухнули чотири поверхи. У Харкові обвалився будинок (фото)

Приміщення нібито було нежитловим, але у багатоповерхівці орендували офіси

Внаслідок обвалу, попередньо, постраждалих немає. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Харкові обвалилася багатоповерхівка. Це сталося за адресою Гагаріна, 20, поряд із новобудовою.

Фото обвалення опублікував Telegram-канал "Типичное ХТЗ Харьков".

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"Нам тут телеграфують, що на Гагаріна 20 обвалилася стіна будинку, житловий він чи ні незрозуміло. Начебто рили фундамент і власне ось", – йдеться у підписі до знімків.

На фото видно, що поруч копають фундамент під ще один будинок. Також будується новий багатоповерхівка. У соцмережах стверджують, що обвал стався саме через це будівництво.

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Місце обвалення. Фото: Типове ХТЗ Харків

Що нам сказали рятувальники

Інформація про обвал стіни будинку, що з'явилася в соцмережах, спікер рятувальників Харківської області Євген Василенко новинам "Сьогодні" прокоментував так: "Нам не надходило виклику щодо обвалу" .

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Можливо, будинок нежитловий, тому не було виклику.

У будинку здавались офіси

Як повідомляє Telegram-канал "ХС | Харків", заздалегідь обвал стався вранці 1 січня, постраждалих немає. Наразі в'їзд у двір перекритий. На місці рятувальники та поліцейські.

Реакція місцевої влади

У прес-службі міськради Харкова повідомили, що будинок, який обвалився, не житловий. Це офісні приміщення колишнього заводу Авторучка, що знаходяться на приватній території.

"Постраждалих за словами власника приміщень, на щастя, немає. Попередньо обвалення сталося через будівлю будівництва, що почалося поряд з обвалом", – повідомив Юрій Сидоренко.

Також міський голова Ігор Терехов пообіцяв, що перевірить законність цього будівництва.

Фото: "ХС | Харків"

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