З пожежами не пов'язано. З "Борисполя" не вилетів ще один літак до Туреччини

Також на кілька годин затримують зворотний рейс з Анталії до Києва, він вилетить лише о 21:00

Це відбувається через вимушене скорочення флоту / Фото: колаж "Сегодня"

В аеропорту "Бориспіль" затримується ще один рейс до Анталії. Літак повинен був вилетіти з Києва о 11:30, але його виліт відклали на 18:00. Пасажирам доведеться чекати в аеропорту кілька годин. Також затримується виліт повітряного судна з Анталії до Києва. За розкладом літак повинен був вилетіти о 14:55, але виліт перенесений на 21:00.

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В авіакомпанії МАУ сайту "Сегодня" заявили, що перенесення рейсів ніяк не пов'язано з пожежами в Анталії.

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"З пожежами це ніяк не пов'язано. Нам довелося замінити літак з технічних причин. Потрібно розуміти, що ми працюємо в піковий літній сезон, коли велика завантаженість, особливо на чартерних рейсах. Також таке відбувається через вимушене скорочення флоту, яке ми провели після локдауна, скоротивши кількість польотів. У нас є та кількість повітряних суден, яка необхідна для операційного обслуговування наявних напрямків. Відповідно, коли трапляється, що потрібно замінити борт, ми його змінюємо. Але потрібно дочекатися, коли повернеться літак з попереднього рейсу", – розповіли сайту "Сьогодні" в пресслужбі авіакомпанії МАУ.

Там зазначають, що якби не криза та не карантин, то була б можливість оперувати великою кількістю суден.

"Якщо будуть надходити скарги, то ми на них відреагуємо і будемо на зв'язку з пасажирами. Вони будуть забезпечені всім необхідним, на час очікування вильоту", – додають в авіакомпанії.

Нагадаємо, за шість місяців 2021 року аеропорт "Бориспіль" обслужив 3 396 944 пасажира. це на 35% більше, ніж за аналогічний період 2020 року.