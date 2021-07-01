З сьогоднішнього дня в центрі Києва ввели нові тарифи на паркування: вартість

Перші два тижні інспектори з паркування не штрафуватимуть водіїв за несплату за новими тарифами

Інспектор з паркування виписує попередження. Фото: колаж "Сьогодні"

З 1 липня в Києві встановлюються нові тарифи на паркування автомобілів у центрі і поблизу с центром міста на муніципальних майданчиках вздовж доріг і вулиць.

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Про це повідомляє КМДА.

Вартість години паркування становитиме 35 гривень, а в другій зоні, на прилеглих до центру територіях – 25 гривень. У спальних районах вартість залишається без змін – 5 гривень.

"У разі несплати за паркування на водіїв накладатимуть штрафи відповідно до чинного законодавства – у 20-кратному розмірі від вартості години паркування залежно від зони: 700 грн, 500 грн і 100 грн відповідно", – йдеться в повідомленні.

Фото: КМДА

Оплата за парковку здійснюється безготівковим шляхом через додатки "Київ Цифровий", "Приват 24", Easy Pay або через інтернет-сайти ipay.ua або easypay.ua. Готівкою парковку можна оплатити тільки в терміналі Easy Pay.

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Перші два тижні, починаючи з сьогоднішнього дня, інспектори з паркування не штрафуватимуть водіїв за несплату за новими тарифами.

"Якщо інспектор виявить авто, власник якого не сплатив за паркування, він покладе на лобове скло роздруковану інформаційну довідку з роз'ясненням про розмір штрафу та порядок оплати. Такий період лояльності триватиме два тижні – із 1 до 16 липня", – говорить заступник голови КМДА Костянтин Усов.

Відзначимо, що у вихідні дні, а також в робочі дні з 22:00 до 8:00 парковка залишається безкоштовною.

Раніше ми писали, що в Києві рятувальники не могли дістатися до пожежі через забитий машинами двір.