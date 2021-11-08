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З вулиць Києва прибирають "іржаві корита": маршрути, де їх більше не побачимо

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор розділу Україна
8 листопада, 12:30
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Партію підроблених документів знайшов Департамент внутрішнього контролю КМДА
Укладати договори з новими перевізниками не будуть / Колаж "Сьогодні"
Укладати договори з новими перевізниками не будуть / Колаж "Сьогодні"

Київ розриває договори з чотирма перевізникамита прибирає з вулиць Києва 76 маршруток.

Про це повідомляє заступник голови Київської міської державної адміністрації Костянтин Усов.

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Подробиці

У конкурсних документах на перевезення пасажирів Києва виявили фальсифікації. Вони призвели до переваги перевізникам на наступних маршрутах:

  • №№ 224, 234, 539 та 559 – "Союз-Авто";
  • № 231 – "Базальт";
  • №№ 421, 581, 155 та 516 – "Кійтранс-2005";
  • №№ 517 та 402 – "Універсал-Транс".

Договори щодо 11 маршрутів розриваються в односторонньому порядку.

Чи укладуть нові договори?

"Місто не планує укладати нові договори цими маршрутами – ні з комунальними, ні з приватними перевізниками. Причина в тому, що всі 11 маршрутів на 76 одиниць рухомого складу дублювали існуючі комунальні маршрути та крали пасажиропотік у "Київпастрансу", – пише Костянтин Усов.

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Наприклад:

  • 402 маршрутка дублювала тролейбус №44.
  • 516 маршрутка – автобус №63.
  • 234 маршрутка дублювала 29-й тролейбус.
  • 224 маршрутка – 88-й автобус.

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8 листопада 1991. Із різних куточків України надходять повідомлення про вивезення військової техніки з території країни.

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