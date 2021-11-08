З вулиць Києва прибирають "іржаві корита": маршрути, де їх більше не побачимо

Київ розриває договори з чотирма перевізникамита прибирає з вулиць Києва 76 маршруток.
Про це повідомляє заступник голови Київської міської державної адміністрації Костянтин Усов.
Подробиці
У конкурсних документах на перевезення пасажирів Києва виявили фальсифікації. Вони призвели до переваги перевізникам на наступних маршрутах:
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- №№ 224, 234, 539 та 559 – "Союз-Авто";
- № 231 – "Базальт";
- №№ 421, 581, 155 та 516 – "Кійтранс-2005";
- №№ 517 та 402 – "Універсал-Транс".
Договори щодо 11 маршрутів розриваються в односторонньому порядку.
Чи укладуть нові договори?
"Місто не планує укладати нові договори цими маршрутами – ні з комунальними, ні з приватними перевізниками. Причина в тому, що всі 11 маршрутів на 76 одиниць рухомого складу дублювали існуючі комунальні маршрути та крали пасажиропотік у "Київпастрансу", – пише Костянтин Усов.
Наприклад:
- 402 маршрутка дублювала тролейбус №44.
- 516 маршрутка – автобус №63.
- 234 маршрутка дублювала 29-й тролейбус.
- 224 маршрутка – 88-й автобус.