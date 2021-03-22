Втекли пішки: погоня в Києві закінчилася подвійною ДТП (фото)

У Києві сталася подвійна аварія під час погоні поблизу Палацу "Україна".
Про це повідомляє dtp.kiev.ua в Telegram.
Троє чоловіків на Hyundai намагалися сховатися від поліції, врізалися у припаркований Land Cruiser і втекли пішки.
"Патрульні не доїхали трохи і на перехресті влетіли Peugeot", – пишуть у Мережі.
На місці криміналісти, обшукують машину підозрюваних.
Раніше ми писали, що 18-річний штурман загинув у результаті аварії під час тренування напередодні Кубка Купера в Іспанії.
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