Втекли пішки: погоня в Києві закінчилася подвійною ДТП (фото)

У Києві сталася подвійна аварія під час погоні поблизу Палацу "Україна".

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Про це повідомляє dtp.kiev.ua в Telegram.

Троє чоловіків на Hyundai намагалися сховатися від поліції, врізалися у припаркований Land Cruiser і втекли пішки.

"Патрульні не доїхали трохи і на перехресті влетіли Peugeot", – пишуть у Мережі.

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На місці криміналісти, обшукують машину підозрюваних.

Раніше ми писали, що 18-річний штурман загинув у результаті аварії під час тренування напередодні Кубка Купера в Іспанії.

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