Збій в метро Києва: пасажири не можуть придбати квиток і поповнити карту

Зараз можна скористатися електронним квитком або придбати разовий qr-квиток в автоматах з продажу

У столичній підземці збій. Фото: колаж "Сьогодні"

Через технічні проблеми можливі ускладнення з поповненням транспортних карток і придбанням разових поїздок у Київському метрополітені.

Реклама

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

За інформацією підземки, всі придбані заздалегідь поїздки спрацьовують.

"Фахівці вже усунули причини технічного збою. Система відновлює роботу і запрацює в штатному режимі орієнтовно протягом години", – йдеться в повідомленні.

Події в метро Києва

У Києві, де в неділю потужною зливою затопило кілька районів міста, вода потоками заливала і станцію метро "Героїв Дніпра", причому лило й на силові кабелі та колії. Раніше повідомляли, що на роботі поїздів це нібито не відбилося.

Реклама

Також історія про маленьку кішку, яка прожила тиждень у тунелі Київського метрополітену на станції "Контрактова площа", схвилювала сотні містян.

Раніше ми писали: