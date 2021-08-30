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Збій в метро Києва: пасажири не можуть придбати квиток і поповнити карту

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
30 серпня, 15:07
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У столичній підземці збій. Фото: колаж "Сьогодні"
У столичній підземці збій. Фото: колаж "Сьогодні"

Через технічні проблеми можливі ускладнення з поповненням транспортних карток і придбанням разових поїздок у Київському метрополітені.

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Про це повідомляє пресслужба КМДА.

За інформацією підземки, всі придбані заздалегідь поїздки спрацьовують.

"Фахівці вже усунули причини технічного збою. Система відновлює роботу і запрацює в штатному режимі орієнтовно протягом години", – йдеться в повідомленні.

Події в метро Києва

У Києві, де в неділю потужною зливою затопило кілька районів міста, вода потоками заливала і станцію метро "Героїв Дніпра", причому лило й на силові кабелі та колії. Раніше повідомляли, що на роботі поїздів це нібито не відбилося.

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Також історія про маленьку кішку, яка прожила тиждень у тунелі Київського метрополітену на станції "Контрактова площа", схвилювала сотні містян.

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