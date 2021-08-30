Збій в метро Києва: пасажири не можуть придбати квиток і поповнити карту

Через технічні проблеми можливі ускладнення з поповненням транспортних карток і придбанням разових поїздок у Київському метрополітені.
Про це повідомляє пресслужба КМДА.
За інформацією підземки, всі придбані заздалегідь поїздки спрацьовують.
"Фахівці вже усунули причини технічного збою. Система відновлює роботу і запрацює в штатному режимі орієнтовно протягом години", – йдеться в повідомленні.
Події в метро Києва
У Києві, де в неділю потужною зливою затопило кілька районів міста, вода потоками заливала і станцію метро "Героїв Дніпра", причому лило й на силові кабелі та колії. Раніше повідомляли, що на роботі поїздів це нібито не відбилося.
Також історія про маленьку кішку, яка прожила тиждень у тунелі Київського метрополітену на станції "Контрактова площа", схвилювала сотні містян.
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